Sáncheza neúspech neodradil: Znova sa pokúsi o vytvorenie vlády

Sánchez, ktorého Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) zvíťazila v aprílových voľbách, v piatok uviedol, že sa "koncom augusta" plánuje stretnúť s lídrami ostatných politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, a presvedčiť ich, aby podporili jeho nový "progresívny" vládny kabinet. Sánchez priblížil, že do rozhovorov zahrnie aj krajne ľavicovú alianciu Unidas Podemos (Spoločne môžeme), ktorá v júli zmarila jeho šance na získanie dôvery parlamentu, keď odmietla ponuku sformovať s PSOE vládnu koalíciu.

Sánchezovi socialisti (PSOE) zvíťazili v aprílových voľbách, avšak získali len 123 z celkove 350 poslaneckých mandátov. Do veľmi roztriešteného parlamentu sa pritom dostalo až 17 politických strán, z ktorých mnohé deklarovali, že do koalície z PSOE nevstúpia. Parlament následne Sánchezovi nevyslovil podporu v celkove až dvoch hlasovaniach, ku ktorým došlo koncom júla. Agentúra AP pripomína, že španielski poslanci musia podporu novej vláde vyjadriť do 23. septembra. V prípade, že sa tak nestane, budú automaticky vypísané nové voľby. Tie by boli v Španielsku už štvrtými za ostatných päť rokov.