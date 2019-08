Do boja o prezidenta USA ide aj bývalý námorník so slovenskými koreňmi: Sestak chce nahradiť Trumpa

Teraz sa chce stať budúcim prezidentom USA admirál slovenského pôvodu. Joe Sestak, ktorý v minulosti pôsobil ako americký kongresman, oficiálne oznámil svoju kandidatúru. V minulosti o ňom trochu žartovne uvažovali ako o možnom kandidátovi na slovenského prezidenta, dokonca v roku 2010 vznikla aj facebooková stránka „Joe Sestak za slovenského prezidenta“. Trojhviezdičkový americký admirál z Pensylvánie to však s kandidatúrou na 46. prezidenta Spojených štátov myslí vážne. Je 25. demokratickým kandidátom do prezidentských volieb, ktoré sa majú konať v novembri 2020. Zdroj: FB/J. S.

Jeho starý otec Martin prišiel do Spojených štátov po druhej svetovej vojne v roku 1922 z Veľkých Lovčíc pri Trnave vo vtedajšom Československu. Joeov otec Joseph sr. emigroval za svojím otcom ako malý chlapec o dva roky neskôr. V roku 1942 promoval na Námornej akadémii USA, počas druhej svetovej vojny bojoval v Atlantickom oceáne i v Tichomorí, dosiahol hodnosť kapitána. Po vojne ako námorný dôstojník pokračoval vo funkcii strojníka v námornej lodenici vo Philadelphii. Joeova matka bola učiteľkou matematiky. S manželom vychovali osem detí. Zdroj: FB/J. S. Joe Sestak navštevoval Strednú školu kardinála O´Haru v Springfielde v Pensylvánii, kde pani Sestaková učila matematiku. Joovi bol otec vzorom muža. Keď naňho spomína, nezabudne pripomenúť, ako otec strávil v mrazivej zime Philadelphie päť hodín vonku opravovaním rodinného auta. „Pamätám sa, že som ho pozoroval spoza okna. Cítil som hlboký obdiv k jeho odhodlaniu. Nikdy sa nevzdávaj, bolo jeho heslo.“

Joseph Ambrose Sestak jr. sa narodil 12. decembra 1951 v mestečku Secane v Pensylvánii. Absolvoval Námornú akadémiu Spojených štátov, pôsobil vyše 31 rokov v námorníctve Spojených štátov a dosiahol pozíciu trojhviezdičkového admirála.

Zdroj: FB/J. S. Za vlády prezidenta Billa Clintona pôsobil ako riaditeľ obrannej politiky v Národnej bezpečnostnej rade a počas bojov v Perzskom zálive a Indickom oceáne v roku 2002 zastával rad vedúcich operačných funkcií. Sestaka v rokoch 2006 a 2008 zvolili demokrati do Snemovne reprezentantov v silne republikánskom okrese. V roku 2010 odmietol kandidovať na znovuzvolenie, namiesto toho kandidoval do Senátu. Sestak sa stal prezidentom FIRST Global, neziskovej organizácie propagujúcej vzdelávanie, ktoré podporuje olympiádu robotiky pre študentov.