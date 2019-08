Gambler dal do stávky vlastnú manželku: Horší ako zviera! Po prehre ju znásilnili jeho kamaráti

Podľa ndtv.com manželov kamarát Arun a príbuzný Anil často navštevovali ich dom, kde muži spolu popíjali a oddávali sa hazardu. Pri jednej z takých pokrových seáns došli hostiteľovi peniaze, a tak vložil do stávky vlastnú manželku. Keď prehral, nechal oboch, aby ju znásilnili.

Po otrasnom incidente odišla žena do domu svojho strýka, no manžel ju nasledoval a požiadal ju o odpustenie s tým, že urobil chybu. To, však nebol ani zďaleka koniec desivého príbehu. Manželka po ospravedlnení nasadla k svojmu manželovi do auta, no cestou späť vozidlo odstavil a nechal svojich kamarátov, aby ju znova znásilnili.

Zdroj: Getty Images

Žena sa napokon predsa len odhodlala, a to, čo sa odohralo, nahlásila na polícii. Tá však podľa informácií miestnych médií odmietla sťažnosť prijať a niekoho obviniť. Zmenilo sa to až potom, čo sa obeť obrátila na súd.