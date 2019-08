FOTO Prekvapenie na výletnej lodi: Manželia s nevinným zovňajškom točili milióny, poklad v kufri

LISABON – Kto by to na takých nenápadných penzistov povedal. Manželský pár sedemdesiatnikov si zrejme chcel prilepšiť k penzii. Prečo by inak tak riskovali? V kabíne výletnej lode sa v ich kufroch s falošným dnom našlo niečo veľmi lukratívne.

Roger Clarke (72) a jeho manželka Sue (71) pašovali v kufroch s falošným dnom kokaín v hodnote 2 milióny libier (asi 2 210 000 eur). Portugalská polícia ich obvinila z pašeráctva, pretože nebolo možné identifikovať drogových bossov, ktorí si ich najali.

Clarke a jeho manželka boli zatknutí 4. decembra minulého roka v Lisabone, keď ich loď z Veľkej Británie priplávala na Bahamy. Portugalská polícia, ktorá dostala tip od britských kolegov, nastúpila na výletnú loď Marco Polo počas jej druhej a poslednej zastávky na 33-dňovej transatlantickej plavbe, ktorá stojí v prepočte 6 300 eur na osobu.

Deväť kilogramov drogy bolo údajne ukrytých v štyroch kufroch páru. Roger, bývalý vodič nákladného automobilu, sa na palube chválil výhodnou kúpou kufrov na karibskom ostrove Svätá Lucia. Vraj za ne dali len 160 libier, kým v londýnskom obchodnom dome Harrod´s by ich stáli 1 500 libier.

Zdroj: Lisbon Court Deväťstránkové obvinenie odhaľuje, že portugalskí štátni prokurátori odložili vyšetrovanie údajných zamestnávateľov britského páru: „Napriek všetkým vyšetrovaniam, ktorých cieľom bolo zistiť totožnosť ľudí, o ktorých dôchodcovia tvrdia, že si ich najali na prepravu kokaínu, nebolo možné zistiť totožnosť týchto jednotlivcov alebo určiť miesto ich pobytu.“

Prokurátor v rozhodnutí, v ktorom sú manželia obvinení z obchodovania s drogami, uviedol: „Podozriví konali spolu s konkrétnym účelom prijatia a prenosu kokaínu a cieľom jeho odovzdania tretej strane výmenou za peniaze. Vedeli o jeho vlastnostiach, povahe a množstve. Podozrivé osoby, ktoré konajú slobodne, dobrovoľne a vedome, spojili svoje sily, pričom vedeli, že preprava a komercializácia kokaínu sú zákonom zakázané a trestné.“ Zmarili tiež Clarkove nádeje na prepustenie na kauciu pred súdnym procesom, pretože dôkazy proti nim označili ako „mimoriadne silné“ a trvali na tom, že by mohlo dôjsť k ďalším trestným činom, manželia by mohli brániť vyšetrovaniu alebo by utiekli, ak by boli prepustení z väzenia. Štátni prokurátori neuviedli, či manželia, ktorí už raz boli zadržaní pri pašovaní konope v Nórsku, po výkone trestu spolupracovali s policajnými orgánmi. Zdroj: Lisbon Court

Spolu s kokaínom polícia zaistila telefón Samsung so SIM kartou, iPad a diár 2018 s „rukou písanými poznámkami a tromi malými kúskami papiera s menami a kontaktmi.“ Podľa portugalského práva sa za trestný čin, z ktorého sú obvinení, ukladá trest odňatia slobody až do 12 rokov.

Bývalý vodič nákladného auta Roger, ktorý sa v obvinení uvádza ako kuchár na dôchodku z Cray St. Mary pri Bromley v Kente, sedí v mužskom väzení v Lisabone, v októbri tam oslávi 73 rokov. Jeho manželka, sekretárka na dôchodku z Northamptonu je v lisabonskej väznici Tires pre ženy, do ktorej sa dostala deň po svojom zatknutí. Po zatknutí ju museli previezť do nemocnice potom, čo prekonala hypertenznú krízu, ktorá bola údajne spôsobená stresom z jej zadržania. Portugalská polícia ich chcela zadržať, keď zamýšľali vystúpiť, lebo výletná loď mala zakotviť v hlavnom meste Funchal na Madeire na svojej prvej európskej zastávke v Karibiku. Zatknutie museli oddialiť až do Lisabonu, pretože zlé počasie znamenalo, že loď vo Funchale nezakotví. Zdroj: Lisbon Court

Uviedli tiež možnosť, že deväť kilogramov kokaínu, ktoré objavili ukryté vo falošných dnách v kufroch páru, smerovalo do Londýna – ďalšia zastávka po Lisabone bola totiž konečná destinácia lode v Tilbury. Po emigrácii zo Spojeného kráľovstva strávili Clarkovci niekoľko rokov v prenajatej vile v Guadamar del Segura neďaleko Alicante na pobreží Costa Blanca. Roger, Suin druhý manžel povedal bývalým susedom, že v minulosti bol uväznený za pašovanie cigariet, ale ukázalo sa, že spolu s manželkou sedel vo väzení v Nórsku za pašovanie konope. Bol uväznený päť rokov a Sue tri roky a deväť mesiacov. Po zatknutí v septembri 2004 z krajiny odišli na kauciu a po vydaní späť do krajiny nad nimi vyniesli rozsudok.

Neskôr sa ukázalo, že v starom aute Nissan absolvovali najmenej 16 ciest s drogami do Nórska, pričom za 15 mesiacov doviezli konope v hodnote 1 milióna libier (1 milión 105-tisíc eur). Roger sa narodil ako Roger Button, v obvinení z portugalského štátneho stíhania sa uvádza jeho súčasné priezvisko Clarke.

Ich bývalí priatelia Paul a Pauline Cravenovci sa prihlásili na súde po zadržaní Clarkovcov a vypovedali, že ich vzťah akosi zhorkol, keď odmietli Rogerovu ponuku bezplatnej transatlantickej plavby. Pozvánka prišla s podmienkou, že musia priniesť naspäť dizajnérske kufre, ktoré Clarke kúpil lacno v Karibiku a mienil predať ako tovar z obchodného domu Harrod´s za obrovský zisk.

Hoci hodnota deviatich kilogramov kokaínu, s ktorými boli prichytení Clarkovci, bola pôvodne stanovená na 2 milióny libier, odborníci neskôr uviedli, že si myslia, že kokaín má hodnotu iba približne 1 milión libier.