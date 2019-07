Incident pred Buckinghamským palácom: Tínedžerku zrazilo auto pred sídlom kráľovnej

LONDÝN – Pred britským kráľovským sídlom bolo včera rušno. Pristála tu helikoptéra prvej pomoci a na miesto prišli mnohé policajné autá. Dievča v hustej premávke zrazilo auto, utrpelo vážne zranenia a bolo prevezené do londýnskej nemocnice.

Tínedžerku zasiahnutú autom v blízkosti Buckinghamského paláca previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré môžu mať celoživotné následky. Letecká ambulancia pristála v blízkosti pamätníka kráľovnej Viktórie neďaleko kráľovského sídla, kde sa pri bráne ako každý deň zhromaždili turisti pred výmenou kráľovských stráží. Hovorca mestskej polície uviedol, že dievčinu zrazilo auto pri prechode pre chodcov medzi palácom a Green parkom vo štvrtok o 8.20 hod. počas rannej špičky. Svedok uviedol, že na miesto dorazilo takmer desať policajných vozidiel spolu s dvoma sanitkami a leteckou ambulanciou. Pri vyšetrovaní polícia postavila na ohradenom mieste nehody stan. Zdroj: SITA

Svedok Kieran Wells (18) uviedol pre Mirror Online: „Sedel som v Green parku pri východe z paláca a len pred piatimi minútami sme okolo toho miesta prechádzali. Zrazu sa na ceste pri paláci zjavili dve policajné dodávky a sanitka. Veľa policajtov bolo zrejme v paláci, ale rýchlo sa tam premiestnili. Nejaká žena ležala uprostred cesty a vyzeralo to, že ju zasiahlo auto alebo iné vozidlo. Prišla letecká záchranná služba a ešte viac policajtov. O päť minút neskôr sa cez ulicu Mall prihnali ďalší policajti so zapnutými sirénami. Polícia práve ohradila miesto činu a momentálne to vyzerá, že vyšetrujú.” Kieran, ktorý prišiel na návštevu z Glasgowa, povedal, že helikoptéra opustila scénu okolo 9.20 hod. Podľa hovorkyne polície nikoho nezatkli.

Hovorca londýnskej rýchlej zdravotnej služby potvrdil, že ich privolali k zrážke v cestnej premávke týkajúcej sa chodcov na Constitution Hill vo Westminsteri.

„Na scénu sme poslali posádku záchrannej služby, lekára v aute, odborníka na reakcie na incidenty a lekára na motorke. Poslali sme tiež londýnsku leteckú záchrannú službu. Na mieste sme ošetrili ženu s poranením hlavy a odviezli sme ju do najbližšej nemocnice na traumatológiu.“