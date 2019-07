Trump očakáva vzácnu návštevu: Do Bieleho domu pricestuje pakistanský premiér Chán

Pakistanský premiér Imrán Chán

Zdroj: SITA/Press Information Department, via AP

WASHINGTON - Pakistanský premiér Imran Chán pricestuje v pondelok na návštevu do Bieleho domu. Pôjde o jeho prvú cestu do Spojených štátov, odkedy vlani nastúpil do funkcie. Stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude snahou o zlepšenie vzťahov naštrbených pre konflikt v Afganistane.