Trump sa v Bielom dome zosmiešnil pred nositeľkou Nobelovej ceny: Dokonca ju ani nespoznal

Muradová bola jednou z tisícov jezídskych žien a dievčat, ktoré uniesli a k sexuálnemu otroctvu donútili príslušníci Islamského štátu, keď sa v roku 2014 zmocnili časti územia Iraku. V stredu bola Muradová v skupine ľudí, ktorí zažili perzekúcie z náboženských dôvodov a ktorých Trump prijal vo svojej Oválnej pracovni.

Muradová Trumpovi vyrozprávala, ako islamisti zabili jej matku i šiestich bratov, a upozornila, že 3000 jezídov je stále nezvestných. Trump na jej slová reagoval: "A vy ste dostali Nobelovu cenu? To je neuveriteľné. A prečo vám ju dali?" AFP napísala, že Muradová po krátkej pauze vyrozprávala svoj životný príbeh znova. Zdôraznila potom tiež, že napriek všetkému, čo ju postretlo, nerezignovala, ale po celom svete podáva svedectvo o tom, ako IS znásilňoval tisícky jezídskych žien a dievčat. Na Trumpa sa následne obrátila so žiadosťou, aby "niečo urobil", lebo táto kauza sa netýka len jednej rodiny.

Zdroj: TASR (AP Photo/Francisco Seco)

Podľa AFP Trump pôsobil dojmom, že celý problém nepochopil ešte stále ani vtedy, keď ho Muradová žiadala, aby vyvinul tlak na vlády Iraku a Kurdistanu, aby vytvorili podmienky nevyhnutné pre návrat jezídov do svojich domovov. Na túto jej žiadosť totiž reagoval, že "IS je preč" a spýtal sa: "Teraz sú tam Kurdi a ešte kto?" Následne ubezpečil, že daný región "veľmi dobre pozná". Podľa AFP nebol Trump lepšie oboznámený ani s problematikou, ktorá sa týka moslimského etnika Rohingov, ktorého zástupca bol tiež na prijatí v Bielom dome.

Americká administratíva pritom deň pred týmto prijatím v Bielom dome - v utorok - oznámila uvalenie sankcií voči trom predstaviteľom mjanmarskej armády, ktorí sú podľa Washingtonu zodpovední za etnické čistky voči Rohingom. Muradová sa nositeľkou Nobelovej ceny za mier stala v roku 2018 spoločne s konžským gynekológom Denisom Mukwegem.

Jezídi sú náboženská komunita obývajúca niekoľko krajín na Blízkom východe a južnom Kaukaze. Sú dosť uzavretí a ich viera – jezídizmus – je podľa viacerých analytikov veľmi špecifická: je založená nielen na prvkoch islamu a kresťanstva, ale najmä jarsanizmu, starokurdského náboženstva, ktoré historicky vychádza zo staroperzského učenia Zarathuštru – zoroastrizmu.

Radikálni, ale aj umiernení moslimovia vidia v jezídoch dodnes "vyznávačov diabla", pretože vraj nesprávne vykladajú určité prvky náboženstva. Aj toto je jeden z dôvodov prenasledovania jezídov, a to zo strany väčšinových šiitov, sunnitov, ale aj Kurdov. Hlavným dôvodom je boj o moc a pôdu.