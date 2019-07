Trump sa chváli zostrelením iránskeho dronu: Ministerstvo ho vysmialo, veď je to váš stroj, tvrdia

NEW YORK - Americká vojnová loď vo štvrtok v Hormuzskom prielive zneškodnila iránsky dron, ktorý ju ohrozoval, uviedol americký prezident Donald Trump. Incident znamená ďalšiu eskaláciu napätia medzi krajinami menej ako mesiac po tom, ako Irán v rovnakej lokalite zostrelil americký dron, čo takmer vyvolalo odvetu v podobe vojenského útoku zo strany Washingtonu.

Iránska vláda nemá vedomosť o tom, že by jedno z bezposádkových lietadiel patriacich tejto krajine zostrelila americká armáda, ako vyhlásil vo štvrtok prezident Spojených štátov Donald Trump. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to povedal po príchode do newyorského sídla Organizácie Spojených národov, kde mal rokovať s jej generálnym tajomníkom Antóniom Guterresom, informovali svetové tlačové agentúry AP, AFP a DPA.

"Nemáme žiadne informácie o tom, že by sme dnes boli stratili dron," povedal Zaríf krátko po spomínanom vyhlásení Trumpa. Šéf Bieleho domu uviedol, že americká vojnová loď USS Boxer zostrelila iránsky dron v Hormuzskom prielive. Stalo sa to podľa neho po tom, ako sa dron priblížil k lodi na vzdialenosť približne 900 metrov a Irán nereagoval na opakované upozornenia.

Trump obvinil v tejto súvislosti Irán z "provokačného a nepriateľského" správania a dodal, že americké sily konali v sebaobrane. "Spojené štáty si vyhradzujú právo brániť svoj personál, zariadenia a záujmy a vyzývajú všetky krajiny, aby odsúdili iránske pokusy narušiť slobodu plavby a svetového obchodu," vyjadril sa prezident.

Údajne poslali k zemi vlastný dron

Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Arakčí v piatok poprel, že jeho krajina práve prišla o dron, a naznačil, že Spojené štáty si zrejme "omylom" zostrelili bezpilotné lietadlo. "Neprišli sme o žiadny dron v Hormuzskom prielive, ani nikde inde. Obávam sa, že USS Boxer omylom zostrelila ich vlastné bezpilotné lietadlo!" napísal podľa agentúry AFP Arakčí na Twitteri po tom, čo USA vo štvrtok vyhlásili, že zostrelili iránsky dron. Tento najnovší vývoj situácie nastal po tom, ako iránske revolučné gardy zadržali v nedeľu (14. júla) v Hormuzskom prielive južne od iránskeho ostrova Lárak zahraničný tanker s 12-člennou posádkou pre údajné pašovanie ropy.

Abbás Arakčí Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Napriek nepodloženým a nepravdivým tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa sa všetky (iránske) drony... bezpečne vrátili na svoje základne," zareagoval hovorca ozbrojených síl, brigádny generál Abolfazl Šekarčí, ktorého citovala agentúra AFP. "Nebola hlásená žiadna konfrontácia s loďou amerických námorných síl USS Boxer," dodal hovorca Šekarčí.

Trump vo štvrtok uviedol, že loď USS Boxer "podnikla obrannú akciu" proti iránskemu bezpilotného lietadlu, pretože "ohrozovalo bezpečnosť" lode a jej posádky. Dron bol "okamžite zničený" po tom, ako sa k lodi USS Boxer priblížil na približne 900 metrov, spresnil Trump.

Pašovanie ropy

Americké ministerstvo obrany vyhlásilo, že vojnová loď sa v danom čase nachádzala v medzinárodných vodách. K incidentu došlo po tom, ako iránske revolučné gardy zadržali v nedeľu v Hormuzskom prielive južne od iránskeho ostrova Lárak zahraničný tanker s 12-člennou posádkou pre údajné pašovanie ropy.

K zadržaniu tankera došlo v období stupňujúceho sa napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré začalo opätovne rásť po vlaňajšom odstúpení Washingtonu od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe. Pred necelým mesiacom zostrelil Irán v tej istej oblasti americký dron, čo malo takmer za následok odvetný vojenský úder, pripomenula AP.