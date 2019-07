Beňová: Slovensko napokon podporí Lauru Kövesi na čelo európskej prokuratúry

BRATISLAVA - Rumunka Laura Kövesi by sa podľa poslankyne Európskeho parlamentu Moniky Beňovej mohla dostať na čelo Európskej prokuratúry.

Vyplynulo to z jej odpovede na otázku, či po zmene postoja Francúzska k podpore francúzskeho kandidáta Jean-Francoisa Bohnerta Slovensko túto známu protikorupčnú kandidátku podporí. Beňová uviedla, že je bežné, že v určitom type volieb kandidujú na tú istú pozíciu dvaja kandidáti. "Potom diskusiami, dohovormi, tým, že jeden kandidát získa dopredu prísľub väčšej podpory, ten druhý kandidát väčšinou svoju kandidatúru stiahne. Jednak to lepšie vyzerá, jednak je nepríjemné kandidovať a nedostať hlasy. Predpokladám, že aj v prípade Európskej prokuratúry to bude veľmi podobné," odpovedala Beňová.

Slovensko sa už pred rokmi rozhodlo podporiť Európsku prokuratúru (EPPO). Na mene toho, kto tento úrad povedie, musí byť zhoda medzi Európskym parlamentom a Radou - teda lídrami členských krajín. Parlament vyjadril podporu Kövesi, Francúzsko sa však postavilo za svojho kandidáta. Okrem Paríža Kövesi blokuje jej vlastná krajina - Rumunsko. Kövesi totiž bola hlavou úradu na boj proti korupcii, vďaka nej sa podarilo odsúdiť aj politické špičky.

Bukurešť ju dokonca obvinila zo zneužívania verejného úradu, zakázali jej opustiť krajinu. Slovensko sa nikdy oficiálne nevyjadrilo k tomu, koho podporuje. Predpokladalo sa, že Slovensko stálo skôr za francúzskym kandidátom výmenou za podporu Francúzska pri umiestnení Európskej agentúry práce. Tú skutočne napokon získala Bratislava.

Európska prokuratúra má začať v SR pôsobiť od začiatku roka 2020, pričom dozor nad vyšetrovaním závažnejších trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie budú vykonávať európski delegovaní prokurátori pôsobiaci na Úrade špeciálnej prokuratúry. V jej pôsobnosti bude vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov, ktorí poškodzujú finančné záujmy EÚ. Pri eurofondoch sa to bude týkať podvodov nad 10-tisíc eur, pri cezhraničných podvodoch nad 10 miliónov eur.