Von der Leyenovú čaká rozhodujúci deň: Stále nemá istotu dostatočnej podpory

"Deň D" sa pre nemeckú nominantku začne o 09.00 h SELČ. Po jej úvodnom prejave bude do 12.30 h prebiehať rozprava, v ktorej vystúpia predstavitelia všetkých politických frakcií. Do hlasovania o dôvere, ktoré je naplánované na 18.00 h, budú mať politické frakcie EP, ich vedúci a členovia ešte niekoľko hodín na posledné otvorené či zákulisné dohody.

Pod výsledok hlasovania sa môže podpísať nielen nejasný postoj niektorých frakcií, ale aj systém tajnej voľby, v ktorom europoslanci môžu zareagovať v rozpore s prianím vedenia frakcie. Kandidátka z Nemecka, ktorá má politicky blízko ku kancelárke Angele Merkelovej, musí získať najmenej 374 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina. Podľa znalcov diania v EP však akýkoľvek zisk pod hranicou 400 hlasov sa bude považovať za neúspech a slabú pozíciu pre štart jej kariéry na čele EK.

Komplikovaná situácia

Zásadnou otázkou je, či von der Leyenová získa dostatok hlasov z hlavného trojčlenného proeurópskeho tábora — od poslancov z jej Európskej ľudovej strany (EPP), z tábora socialistov a demokratov (S&D) a od liberálov-centristov zo skupiny Obnovme Európu. Tri uvedené frakcie majú spolu 444 hlasov (182 + 154 + 108). Avšak "matematika" v EP nie je taká jednoduchá. Nemeckú kandidátku otvorene odmietajú jej krajania z frakcie S&D, (16 mandátov). Tí rozoslali ostatným členom S&D dokument, v ktorom vysvetlili, prečo považujú kandidatúru von der Leyenovej za nelegitímnu a nevhodnú.

Kritické hlasy, že premiéri a prezidenti pri obsadzovaní vrcholných pozícií v štruktúrach EÚ obišli tzv. proces špicenkandidátov, znejú aj z tábora EPP a od liberálov, očakáva sa však, že tieto frakcie súčasnú nemeckú ministerku obrany nakoniec podporia. Von der Leyenová v pondelok vyšla v ústrety požiadavkám socialistov a liberálov a v liste obom frakciám sa zaviazala k viacerým "veľkolepým" sľubom, od sociálnej agendy, cez boj proti klimatickej zmene až po prísne monitorovanie pravidiel právneho štátu, prehĺbenie digitálneho trhu a niektoré zmeny vo fungovaní inštitúcií EÚ. Tieto sľuby sa zas nemusia páčiť konzervatívnejším kruhom v EPP.

Možná nástupkyňa Jeana-Clauda Junckera sa však socialistom zaručila, že vo funkcii prvého podpredsedu EK zostane Frans Timmermans a rovnako silné portfólio prisľúbila aj pre volebnú líderku liberálov Magrethe Vestagerovú. Sľubom, že polovicu eurokomisie pod jej vedením budú tvoriť ženy, vyšla v ústrety politike rodovej rovnosti, ktorú uznávajú liberáli a socialisti, ale aj frakcia Zelených (74 mandátov). Tí minulý týždeň naznačili, že von der Leyenovú v najvyššej funkcii v Bruseli nepodporia.

Scenár, ktorý nikto nechce

Prekvapivo však môže získať podporu časti poslancov z euroskeptickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Viacerí členovia ECR (62 kresiel) vrátane dvoch slovenských europoslancov sa netajili názorom, že budú "pragmatickí" a Nemku v tomto hlasovaní podporia. V prípade, že von der Leyenová nezíska dostatočnú podporu, budú musieť lídri EÚ do jedného mesiaca predstaviť nového kandidáta, tiež z radov EPP, čo by znamenalo nový krízový summit.

Tento scenár si však nikto neželá. V hre je aj možnosť odkladu hlasovania o dôvere na septembrové zasadnutie EP, čo však situáciu ako takú nerieši. V opačnom prípade bude mať Nemecko po 52 rokoch svojho zástupcu na čele Európskej komisie a von der Leyenová bude mať zvyšok leta k dispozícii na to, aby odobrila národných kandidátov na eurokomisárov a rozhodla aj o ich pracovnej agende.

Konzervatívec Weber ju podporil ako šéfku Európskej komisie

Nemecký europoslanec a líder Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber podporil v utorok nomináciu nemeckej ministersky obrany Ursuly von der Leyenovej do funkcie predsedníčky Európskej komisie (EK), píše agentúra Reuters. Weber tak urobil pred dnešným hlasovaním v EP a vyzval europoslancov, aby ju podporili. Zároveň varoval kolegov, že von der Leyenovej prípadné nezvolenie by vytvorilo politickú nestabilitu v Európe.

"Teraz nepotrebujeme opozíciu, to, čo teraz potrebujeme, je konštruktívny duch," uviedol konzervatívec Weber pre nemeckú televíziu ZDF. Weber, ktorý bol sám neúspešným kandidátom ľudovcov na vrcholný post v Únii, o Leyenovej povedal, že je staviteľkou mostov a vášnivou Európankou. Von der Leyenová, ktorá má politicky blízko k nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, musí získať najmenej 374 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina.

Podľa znalcov z prostredia v EP sa však akýkoľvek zisk pod hranicou 400 hlasov bude považovať za neúspech a slabú pozíciu pre štart jej kariéry na čele EK. V prípade, že nemeckej političke europoslanci v utorok večer vyslovia dôveru, stane od 1. novembra prvou ženou na čele Európskej komisie.

Von der Leyenová v prejave hovorila o klíme, migrácii či násilí na ženách

Nemecká kandidátka na predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok počas svojho posledného prejavu v Európskom parlamente (EP) pred tým, než sa bude hlasovať o tom, či získa dôveru poslancov, prisľúbila, že EÚ sa bude vo zvýšenej miere venovať otázkam klimatickej zmeny. Zároveň uviedla, že chce dosiahnuť rovnomerné zastúpenie žien v EK či zlepšenie životnej situácie utečencov. Informovala o tom agentúra DPA.

"Našou najnaliehavejšou výzvou je udržať našu planétu zdravú," povedala von der Leyenová pred poslancami v EP v Štrasburgu. Dodala, že ak bude zvolená, počas svojich prvých 100 dní v úrade navrhne legislatívu, ktorá z Európy spraví "do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent". Von der Leyenová vo svojom príhovore nevylúčila ďalší odklad brexitu. Uviedla, že predĺženie lehoty na vystúpenie Británie z EÚ by bolo možné, ak by sa na to našli dobré dôvody.

Kandidátka na post šéfky EK prisľúbila, že vymenuje rodovo vyváženú radu eurokomisárov a podnikne kroky proti násiliu páchanému na ženách. Pripomenula, že odkedy v roku 1958 vznikla EK, len 35 zo 183 komisárov boli ženy. "Predstavujeme polovicu našej populácie. Chceme spravodlivý podiel," vyhlásila. Von der Leyenová chce navrhnúť i novú zmluvu o migrácii a reformovať európsky azylový systém.

Stredozemné more sa stalo "jednou z najsmrteľnejších hraníc na svete," uviedla a zdôraznila povinnosť zachraňovať životy migrantov na mori. "Európska únia potrebuje ľudské hranice," vyhlásila a naznačila, že EÚ musí nájsť nové spôsoby prerozdeľovania žiadateľov o azyl. Za kľúčové tiež považuje posilnenie bezpečnosti na hraniciach EÚ, ako i zvýšenie počtu členov pobrežnej stráže, ktorý by mal podľa jej slov dosiahnuť 10.000, a to najneskôr do roku 2024, nie až v roku 2027, ako je to naplánované