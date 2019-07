Z internetového vtipu je senzácia: Invázia do vojenskej základne, ľudia hľadajú mimozemšťanov

CARSON CITY - O tom, že na sociálnej sieti aj nevinné žartíky môžu prerásť do priveľkých rozmerov, sme sa už mohli presvedčiť v minulosti. Tentokrát je situácia obzvlášť zaujímavá. Udalosť, ktorá bola vytvorená v rámci vtipu sa vymkla kontrole a stala sa virálnou v priebehu niekoľkých hodín. Viac ako šestotisíc ľudí sa chce momentálne zúčastniť na invázií do vojenskej základne v Nevade, o ktorej koluje množstvo mimozemských mýtov.

Ďalší zo šialených nápadov, ktorý sa zrodil na sociálnej sieti sa tentokrát zaoberá vniknutím do vojenskej základne v Nevade pod názvom Area (oblasť) 51. Podľa viacerých mýtov, ktoré sa šíria internetov, sa práve v spomínanej základni majú zadržiavať mimozemskú techniku a aby toho nebolo málo, aj samotných mimozemšťanov. Organizátori vytvorením tejto udalosti zrejme dobre vedeli, že celá idea je postavená na základe vtipu.

Zdroj: Facebook/Storm Area 51, They can't stop all of us

Tisíce ľudí chce v septembri prísť

Či tento vtip všetci pochopili je nateraz otázne. Hlavným dôvodom je totiž fakt, že práve v súčasnosti už počet ľudí, ktorí sa na "invázii" chcú zúčastniť, prekročil hranicu 600-tisíc. Popis udalosti v preklade znamená "Vlámanie sa do základne Area 51, nemôžu nás všetkých zastaviť", čím mali zrejme na mysli americké armádne zložky. Celá udalosť je pritom naplánovaná na 20. septembra tohto roku a účastníci si už dokonca medzi sebou aj vymieňajú plány, ako tento nápad realizovať.

Zdroj: google maps

Základňa sa nachádza v nevadskej púšti blízko soľnej pláne Groom Lake. V popise udalosti sa navyše píše, že účastníci sa chcú používať "rýchlejšie ako náboje". Zároveň očakávajú, že konečne uvidia skrytých mimozemšťanov. Oblasť 51 je však v skutočnosti tretím oddelením Výskumného centra leteckých síl. Je prísne strážená a bola založená ešte v roku 1957. Okolité vysoké hory zároveň znemožňujú, aby bola oblasť sledovaná radarom. Americké letecké sily dokonca priznali existenciu základne až v roku 1994.

Pri logickom uvažovaní však možno predpokladať, že väčšina účastníkov celú záležitosť berie ako vtip a ich účasť je len prejavom humornej zložky celej veci. Nemožno však vylúčiť, že medzi by sa medzi 600-tisíc ľuďmi nenašlo zopár, ktorí by prišli.