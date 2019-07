Obrovská explózia na nebi: Indický pilot vletel omylom do vtáčieho kŕdľa, zlyhal mu motor

Čoskoro po vzlete z leteckej základne v Ambale na cvičenie indické lietadlo Jaguar vletelo do kŕdľa vtákov, čo spôsobilo, že jeden z jeho motorov zlyhal. Pilot rýchlo vypustil palivo a 10 kg munície, čo mu umožnilo vykonať núdzové pristátie. Výsledná strašidelná ohnivá guľa bola zachytená na videu.

Vďaka svojim rýchlym reflexom pilot odvrátil smrteľnú haváriu a zachránil aj životy iných na zemi. Vtáky však mali menej šťastia, mnohé z nich zahynuli.

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

(CBLS) pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe