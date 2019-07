Mimoriadna situácia v obľúbenej destinácii: VIDEO Škody po smrtiacej búrke, výstraha pre Slovákov!

Dôvodom je silná búrka, ktorá sa prehnala severným Gréckom vo štvrtok a ostalo po nej sedem mŕtvych, desiatky zranených a obrovské materiálne škody.

"V celom regióne Chalkidík bol vyhlásený mimoriadny stav a na postihnutých miestach sa od skorého rána vykonávajú práce na odstraňovaní škôd a obnovení prevádzky elektrickej energie a pitnej vody. Grécke autority postupne uvádzajú postihnuté miesta a služby do normálneho stavu fungovania. Prívod elektrickej energie by mal byť zabezpečený v celej postihnutej oblasti najneskôr do soboty 13. júla," informuje stránka rezortu diplomacie. Cestnú dopravu už obnovili a leteckej dopravy do mesta Solún a z neho sa búrka nedotkla.

Zdroj: SITA/Giannis Moisiadis / InTime News cez AP

Občanom plánujúcim dovolenku v Grécku rezort zahraničných vecí odporúča kontaktovať cestovné kancelárie a zistiť si bližšie informácie o prevádzke konkrétnych hotelov a ubytovacích zariadení. Zároveň apelujú na občanov cestujúcich do Grécka, aby využili službu dobrovoľnej registrácie na stránke ministerstva.

Letné búrky nie sú na severe Grécka nezvyčajné, tátáo ale bola podľa meteorológov výnimočná. Išlo o takzvanú supercelu. Rýchlosť vetra v niektorých miestach presahovala 100 kilometrov za hodinu. Víchor prevracal autá, vyvracal stromy z koreňov a strhával zábradlia balkónov i časti striech.