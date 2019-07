Irán oficiálne oznámil obohacovanie uránu nad limit z jadrovej dohody: Trump a Pompeo varujú

Irán začal s obohacovaním uránu nad rámec limitu, ktorý je podľa medzinárodnej jadrovej dohody 3,67 percenta, a môže pristúpiť k obohacovaniu aj na vyšších úrovniach. Oficiálne to oznámil v pondelok hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Behrúz Kamálvandí. "Dvadsať percent nie je zatiaľ potrebných, ale ak budeme chcieť, urobíme to. Keď už sme nechávame bokom obohacovanie na 3,67 percenta, tak už nemáme problém s týmto krokom," citovala Kamálvandího tlačová agentúra IRIB.

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že o 60 dní tretíkrát úmyselne poruší medzinárodnú jadrovú dohodu, ak zostávajúce strany dohody nenájdu spôsoby, ako čeliť americkým sankciám voči Teheránu.

"Západ by nemal kritizovať legitímne rozhodnutia Iránu, ale nájsť praktické riešenia s cieľom presvedčiť nás, aby sme sa držali dohody," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví. Dodal, že tretia fáza porušovania dohody sa začne v septembri, ak Západ nepristúpi k takýmto krokom.

Teherán minulý týždeň uviedol, že prekročil 300-kilogramový limit pre zásoby nízko obohateného uránu, stanovený medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015. V nedeľu začal s obohacovaním uránu nad rámec limitu, ktorý je 3,67 percenta. Na výrobu atómovej bomby musí byť urán obohatený na 90 percent. Dosiahnutie tejto úrovne z 20 percent sa podľa agentúry DPA považuje za relatívne rýchly proces. Tretia fáza porušovania dohody má zahŕňať rekonfigurovanie ťažkovodného reaktora, aby bol opäť schopný vyrábať plutónium.

Jadrová dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Irán uzavrel dohodu s piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN (Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou) a Nemeckom. Vinu za súčasné napätie pripisuje Irán Spojeným štátom, ktoré pod vedením súčasného prezidenta Donalda Trumpa od dohody vlani odstúpili a uvalili na Teherán sériu sankcií.

Trump a Pompeo varujú

"Irán by si mal dávať pozor, pretože obohacujete (urán) z jedného dôvodu a ja vám nepoviem, čo tým dôvodom je. Nie je to však dobré. Radšej by si mali dávať pozor," povedal Trump novinárom v meste Morristown v štáte New Jersey.

Trumpov minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým Irán varoval, že bude vystavený ďalším sankciám a izolácii, ak podľa očakávaní rozšíri svoj jadrový program. Vyzval súčasne ďalšie krajiny, aby obnovili uplatňovanie dlhoročnej zásady toho, že nebude dochádzať k obohacovaniu uránu pre iránsky jadrový program. "Iránsky režim vyzbrojený jadrovými zbraňami by predstavoval ešte väčšiu hrozbu pre svet," zdôraznil Pompeo.

Teherán pohrozil tretím porušením medzinárodnej jadrovej dohody

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že o 60 dní tretíkrát úmyselne poruší medzinárodnú jadrovú dohodu, ak zostávajúce strany dohody nenájdu spôsoby, ako čeliť americkým sankciám voči Teheránu.

"Západ by nemal kritizovať legitímne rozhodnutia Iránu, ale nájsť praktické riešenia s cieľom presvedčiť nás, aby sme sa držali dohody," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví. Dodal, že tretia fáza porušovania dohody sa začne v septembri, ak Západ nepristúpi k takýmto krokom. Tretia fáza porušovania dohody má zahŕňať rekonfigurovanie ťažkovodného reaktora, aby bol opäť schopný vyrábať plutónium.