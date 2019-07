Desivá dráma v Circo Orfei: Známy krotiteľ nemal proti rozbesneným šelmám najmenšiu šancu

Štvrtok večer, pol ôsmej, hodina pred predstavením slávneho Circo Orfei, najznámejšieho cirkusu v Taliansku v blízkosti mesta Bari. Ettore precvičuje svoje číslo so štyrmi tigrami. Všetko sa zdá v poriadku, tigre poslúchajú. Keď tu zrazu... Jedna zo štyroch mačiek skočí na krotiteľa a zrazí ho na zem. Ostatné šelmy sa vrhnú na obeť, ako im velia stáročné pudy z prírody. Zdroj: YouTube Popredný svetový cirkusový krotiteľ utrpel desivé zranenia. Tigre z neho trhali kusy mäsa, manéž zaplavila krv. Napokon mu zlomili chrbticu a so znetvoreným telom sa ešte polhodinu hrali. Šokovaní privolaní zdravotníci nemohli nijako zasiahnuť, uviedla La Gazzetta del Mezzogiorno. Weberovi kolegovia sa tiež snažili zvieratá nejako dostať preč od tela, ale bez úspechu. Talianska tlač neudáva, ako sa napokon podarilo zvieratá odlákať. Počas hroznej udalosti bola privolaná polícia a začala vyšetrovanie, aby sa pokúsila zrekonštruovať priebeh udalostí, ktoré viedli k útoku, a samotný útok. Patológovia uviedli, že Weber utrpel sériu vážnych zranení vrátane ťažkej traumy chrbtice. Nie je jasné, čo sa stane s tigrami, keď je ich tréner mŕtvy. K útoku došlo asi hodinu predtým, ako sa malo uskutočniť štvrtkové večerné predstavenie. Circo Orfei prišiel do Bari 15. júna a mal zostať až do 14. júla. Nie je ani jasné, či bude turné pokračovať.