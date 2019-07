Salvini si berie tvrdé riešenie od Trumpa: Schengen v ohrození? Kvôli migrantom chce postaviť múr

Múr v Mexiku

Zdroj: SITA/AP/Christian Torres

RÍM – Stále viac utečencov prichádza do Talianska cez takzvanú balkánsku cestu. Od začiatku roka bolo v blízkosti hraníc Talianska so Slovinskom zadržaných 782 migrantov. Taliansky minister vnútra Matteo Salvini to považuje za dobrý dôvod na netradičné riešenie problému: múr. Netají, že vzorom mu bol nápad prezidenta USA Trumpa pre Mexiko.