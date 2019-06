Putin vystúpil proti liberalizmu: Ústretovosť voči migrantom poškodzuje záujmy obyvateľstva

Po skončení summitu G20 v japonskej Osake Putin vysvetlil, že vlny migrantov prichádzajúcich do Európy porušili práva domácich obyvateľov. Dodal, že výsledky volieb ukazujú, že ľudia chcú zmenu. Nedávno v rozhovore pre denník Financial Times (FT) sa Putin vyjadril aj k postaveniu LGBT komunity v Rusku, pričom vyhlásil, že Rusko s ňou nemá žiaden problém, ale niektoré veci sú pre ruskú spoločnosť neprimerané a neprijateľné.

V sobotu sa Putin k tomuto rozhovoru vrátil, keď vyhlásil, že "idea liberalizmu je mnohoraká. Vo všeobecnosti nespochybňujem jej príťažlivosť". V súvislosti s tým však pripomenul dôsledky migrácie - napríklad to, že "v niektorých európskych krajinách rodičom hovoria, že ich dcéry by do školy nemali chodiť oblečené v sukni - z bezpečnostných dôvodov". "To už má byť čo?" pozastavil sa Putin, pričom dodal, že liberalizmus sa akoby začal sám likvidovať.

Putin sa vrátil aj k polemike s britským spevákom Eltonom Johnom, ktorý ruského lídra kritizoval za to, že v rozhovore pre FT uviedol, že liberalizmus sa stal zastaraným. V sérii tvítov spevák napísal, že kategoricky nesúhlasí s názorom ruského vodcu, že myšlienka multikulturalizmu a definície viacerých pohlaví a sexuálnych orientácií v modernej spoločnosti sú zastarané a už neplatia.

Ruský prezident v sobotu v reakcii na to vyhlásil, že Elton John je brilantný ako spevák, ale vo veci práv komunity LGBT v Rusku sa veľmi mýli. Putin v sobotu na tlačovej konferencii v Osake pripomenul, že v Rusku existuje zákon, ktorý je v niektorých krajinách vnímaný kriticky a týka sa zákazu propagovania homosexuality medzi neplnoletými osobami.

"Dajme človeku čas, aby vyrástol, stal sa dospelým a potom sa rozhodol, kto je. Nechajme deti na pokoji," vyhlásil Putin na obranu tohto zákona. Problém podľa neho spočíva v tom, že priaznivci liberálnych myšlienok agresívne vnucujú svoj názor väčšine.