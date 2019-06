Tehotnú ženu (27) postrelili do brucha: VIDEO Prišla o bábätko, no nočná mora nemá konca

Dvadsaťsedemročná Marshae Jonesová sa vlani v decembri dostala do konfliktu pred obchodom v alabamskom meste Pleasant Grove s o štyri roky mladšou Ebony Jemisonovou, údajne kvôli otcovi dieťaťa, ktoré Jonesová čakala. Bola v piatom mesiaci tehotenstva. Hádka vyeskalovala, keď Jemisonová na Jonesovú vystrelila a zasiahla ju. Tehotnú odviezli do nemocnice, kde podstúpila operáciu, plod sa však lekárom zachrániť nepodarilo. Pôvodne zo zabitia obvinili strelkyňu, no neskôr bolo obvinenie stiahnuté.

Marshae Jonesová Zdroj: SITA/AP/Jefferson County Sheriffs Office

"Jedinou obeťou bolo nenarodené dieťa. Bola to jeho matka, kto bitku, ktorá viedla k jeho smrti, začala a pokračoval v nej," povedal v decembri Danny Reid z polície v Pleasant Grove. Dodal, že nenarodené dieťa je odkázané na ochranu matky a Jonesová sa preto kvôli svojmu stavu nemala púšťať do zbytočných potýčok. V stredu Jonesovú zatkli pre podozrenie zo zabitia, vo štvrtok z väzenia odišla po zaplatení kaucie 50-tisíc dolárov (cca 44-tisíc eur).

Aktivisti za práva žien justičné orgány v Alabame kvôli obžalobe Jonesovej kritizujú. Nadácia Yellowhammer Fund sľúbila, že jej poskytne právnu pomoc. "Dnes je Marshae Jonesová obžalovaná zo zabitia kvôli tomu, že bola tehotná a bola postrelená počas hádky s osobou, ktorá mala zbraň," citovala BBC riaditeľku nadácie Amandu Reyesovú. "Zajtra to bude ďalšia žena černošského pôvodu napríklad kvôli tomu, že si počas tehotenstva dala drink. A potom ďalšia napríklad za to, že sa jej nedostalo dostatočnej starostlivosti v tehotenstve," uviedla Reyesová.

The New York Times k tomu napísal, že Alabama je jedným z 38 štátov, kde sú plody považované za obete násilných činov spáchaných na tehotných. Americká únia občianskych práv nedávno zažalovala Alabamu za to, že pod hrozbou trestu až 99 rokov zakázala vykonávať prakticky všetky interrupcie.