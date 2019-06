Viete, s kým si píše vaše dieťa na internete? Európou sa valí nová vlna internetovej pedofílie

Vyše 8 200 zločinov sexuálneho zneužívania detí zaznamenaných v Spojenom kráľovstve v minulom roku bolo podľa denníka Daily Mail spáchaných cez internet. Odkedy polícia pred štyrmi rokmi začala zaznamenávať internetové sexuálne zločiny, toto číslo sa viac ako zdvojnásobilo. Generálny riaditeľ NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – Národná spoločnosť na prevenciu krutosti voči deťom) Peter Wanless uviedol, že šokujúce čísla sú len „špičkou ľadovca“. Zopakoval svoju výzvu vláde, aby vymenovala nezávislého regulátora, ktorý bude tlačiť na webových magnátov, aby v tejto veci prijali reštriktívne opatrenia. „Za každým priestupkom treba vidieť dieťa, ktoré trpí pre skutky páchateľov sexuálnych trestných činov, a je znepokojivé vedieť, že tieto čísla sú špičkou ľadovca,“ povedal. „Príliš veľa detí sa topí v mori online hrozieb, takže je čas, aby im ďalší premiér, ktokoľvek ním už bude, poskytol záchrannú vestu. Musí vymenovať nezávislého regulátora, ktorý bude chrániť deti pred rizikom zneužívania a škodlivým obsahom stránok.“ Zdroj: thinkstock.com Minister vnútra Veľkej Británie Sajid Javid sa v utorok zaviazal, že zakročí proti rastúcej kríze novou „národnou stratégiou“. Vyzval vládu a políciu, aby prijali „integrovanejší prístup“ a sledovali najmä zakrývanie zneužívania, ku ktorému dochádza na webe aj v režime offline. Na konferencii o bezpečnosti detí v NSPCC v Londýne vyhlásil: „Mojím poslaním je chrániť naše deti, ale som odhodlaný urobiť ešte viac ... „Vláda musí stavať na našej doterajšej práci na zastavení všetkých foriem sexuálneho zneužívania detí a podporovať všetky obete a preživších... Neskôr v tomto roku zverejníme národnú stratégiu, ktorá bude zahŕňať našu komplexnú reakciu na všetky formy sexuálneho zneužívania detí.“ Už sú dostupné údaje zo 40 policajných zborov v Anglicku, Walese a Severnom Írsku – vďaka zákonu o slobode informácií. V Škótsku polícia zatiaľ nepoužíva systém „cyber-flag“ na označenie zločinov, ktoré sú spojené s webom. Zdroj: SITA Prevažnú väčšinu obetí zneužívania tvoria tínedžeri alebo deti vo veku 10 až 13 rokov, 185 trestných činov zaznamenaných políciou sa však týkalo detí vo veku do 10 rokov vrátane detí mladších ako jeden rok. V niektorých prípadoch sú deti na internete kontaktované pedofilmi, ktorí sa s nimi stretávajú v reálnom živote. V iných zvrhlí predátori manipulujú so svojimi obeťami, aby napodobňovali alebo priamo vykonávali sexuálny akt pred smartfónom alebo webovou kamerou, kým sú sami doma. Mladí ľudia sú často oklamaní vo viere, že hovoria s niekým v ich vlastnom veku. Početné deti sa obrátili na NSPCC, pretože sú vystrašené z toho, že sa ostatní ľudia dozvedia o obrázkoch, ktorých zverejnením sa im páchateľ vyhráža. Jeden 14-ročný chlapec povedal, ako mu istá asi 20-ročná žena zatelefonovala a cez videohovor ho „donútila robiť sexuálne veci“. Potom mu video prehrala a vyhrážala sa, že to oznámi, ak s ňou nebude ďalej hovoriť. „Tak sa hanbím za to, čo sa stalo, a príliš sa bojím, aby som to niekomu povedal. Zablokoval som ju, ale cítim sa tak vystrašene... Snažím sa s tým vyrovnať,“ povedal.

13-ročné dievča podrobne popísalo, ako ho „chlap“, s ktorým sa stretlo na Instagrame, presvedčil, aby mu poslalo svoje sexuálne fotografie. „Vyhrážal sa, že pošle tieto fotografie mojim priateľom... Zablokovala som ho, ale stále ma kontaktuje telefonicky. Zistila som, že je v skutočnosti dospelý. Neviem, čo mám robiť a príliš sa bojím, aby som to povedala svojej mamičke,“ povedalo dievča.

Minister vnútra uviedol, že nastal prudký nárast v počte pedofilov, ktorí volali do nadácie Lucy Faithfull, aby tam hľadali pomoc pri stopnutí svojho správania. Počet volaní na linku pomoci v prvých troch mesiacoch vzrástol o 25 percent. Dvaja z piatich ľudí, ktorí kontaktovali charitu, tak dokonca urobili skôr, než spáchali priestupok, a nie po ňom.

V minulom roku britský dozorný úrad pre sexuálne zneužívanie detí – nadácia Internet Watch Foundation (IWF) – odstránil vyše milióna odpudivých fotografií zo 105-tisíc rôznych stránok online. Štyri z desiatich webových stránok znázorňujú obete vo veku do 10 rokov vrátane niektorých detí mladších ako dva roky. Môžu sa týkať najzávažnejších foriem zneužívania – fotografie „kategórie A“, ktoré ukazujú znásilnenie a sexuálne mučenie. Došlo však aj k nárastu počtu detí vo veku od 11 do 13 rokov, na ktoré sa zameriavali pedofili presviedčajúci svoje obete, aby sa natáčali doma. Vyše polovica fotografií, ktoré IWF odstránila, bola dôkazom, že riziková skupina sú veľmi mladí ľudia, často citovo zraniteľní.