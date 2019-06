Blondínka si na Kréte vyrazila s nápadníkom: FOTO Živá sa už nevrátila, z jej poslednej správy mrazí

KRÉTA - Jean pôvodom zo Škótska učarovala slnečná Kréta, kde najprv strávila tri letá. Potom tam odišla žiť natrvalo, aby mala viac času pre seba. Niet sa čomu čudovať, vo svojej vlasti vychovala troch synov, dnes dospelých mužov. Robert, Michael a David sa nevedia zmieriť s tým, že tragická smrť ich mamy bola nehoda, ako to tvrdí polícia.

Jeanino telo bolo nájdené v mori bez očí, vlasov a nosnej prepážky. Pitva následne ukázala, že mala zlomený krk, kostrč a veľa modrín. „Ľudia nám tvrdia, aby sme na to už zabudli. No mama bola náš život. Nedokážeme na to zabudnúť,“ povedal Michael.

Na snímach zosnulá Jean Hanlonová. Zdroj: FB/Justice For Jean-You're Simply the Best

Žena sa totiž na Krétu presťahovala v roku 2009, po pár mesiacoch však záhadne zmizla. Po tom, čo sa to jej deti dozvedeli, okamžite za ňou prileteli. O pár dní si vypočuli najhoršiu správu v ich životoch – mamu im zavraždili. „Vyzerala ako škrupina, nemala nijaké vlasy, nijaké oči, chýbal jej kus nosa, všade mala škrabance,“ opisuje bolestivé chvíle Michael, keď mamu museli identifikovať. „Jej šaty boli na stole. Nikto nás nepripravil na to, čo uvidíme. Ten pohľad mi trhal srdce,“ dodal.

Zdroj: FB/Justice For Jean-You're Simply the Best

Trojica bratov ale chcela vedieť, čo sa ich mame stalo osudným. Ako opísali, podarilo sa im zistiť, že v deň smrti šla na rande s neznámym mužom.

Čítajte aj: Češka, ktorá prišla o manžela pri útoku žraloka, prehovorila: Slová, z ktorých mrazí

Povedala o tom kamarátovi, ktorému spresnila, že s nápadníkom sa stretne v prístavnom meste Iraklio. Uplynuli štyri dni, keď sa práve tam našlo jej zohavené telo. Grék hovorí, že ešte predtým, než bola Jean zavraždená, mu telefonovala, že pije víno s mužom, ktorého v ten večer videla prvý raz. O niečo neskôr mu napísala esemesku: „Pomoc!“

Zdroj: FB/Justice For Jean-You're Simply the Best

Len čo mužovi prišla, okamžite jej volal. Jean ho ale ubezpečila, že je v poriadku. Neskôr mu volala ona, no telefón nepočul. „Hneď som vedel, že sa niečo stalo,“ povedal s plačom jej syn David. „Všetci sme sa zrútili. Nikdy sme neboli na dovolenke ako rodina. Bol to pre nás silný a nesmierne bolestivý okamih,“ dodal.

Tamojšia polícia krátko po tragédii vypočula dvoch mužov, obaja však boli prepustení. Prípad sa na naliehanie jej detí znova otvoril v roku 2014. Dosiaľ sa napriek veľkému úsiliu vyšetrovateľov nepodarilo nájsť nijakého páchateľa.