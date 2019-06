Hrôza na diaľnici: Autobus s malými futbalistami nabúral do kamióna, tréner hovorí o zázraku

PRAHA – V autobuse s vyše dvadsiatimi malými futbalistami, ktorý na diaľnici D 35 pri českom meste Litovel zozadu nabúral do odstaveného kamióna, mali účastníci veľké šťastie. Podľa denníka MF Dnes to vyplýva zo slov priameho účastníka nehody

V utorok popoludní čakali malých futbalistov z klubu 1. SK Prostějov zápasy v Šumperku, tímy prípraviek preto s oboma trénermi po druhej popoludní vyrazili na cestu. K ihrisku však nedorazili, po hrozne pôsobiacej nehode na diaľnici D 35 zostalo osemnásť zranených.

„Chlapci si v autobuse posadali na prvé sedadlá, ale hneď sme ich posielali dozadu, autobus sme mali celý pre seba,“ popisoval chvíle pred odjazdom vedúci tímu ročníka 2009, tréner Aleš Roubíček (31). „Potom sa zavreli dvere a druhý tréner Bohumír Koldas im dal pokyn: hneď sa všetci pripútajte. To určite veľmi pomohlo,“ je presvedčený Roubíček.

On sám z nehody vyviazol s roztrhnutým obočím a ranou pod okom a na lýtku. Náraz ho vyhodil do uličky, ešte si stačil všimnúť, aký je autobus zdemolovaný. Sedel v jeho prednej časti na treťom dvojsedadle. „Zničená časť mi skončila pri nohách tam, kde som mal miesto. Keby som si sadol viac dopredu, asi by to vyzeralo inak. Volali sme záchranku. Vzadu chlapci rozbili sklo a postupne povyskakovali von.“ Horšie na tom bol jeho kolega Koldas. Keď autobus narazil do odstaveného kamióna, bohužiaľ, stál v uličke.

„Šiel dozadu k chlapcom a keď sa vracal naspäť, už videl, ako to náš vodič stáča do toho kamióna. Po náraze ostal ležať.“ Pre zranenia museli trénera operovať.

Ľudia z áut, ktoré šli za autobusom, pomáhali dostať chlapcov von cez rozbité okno. Všade bola rozliata nafta. Z vraku autobusu vyšiel Roubíček ako posledný, chcel mať istotu, že v ňom nikto nezostal. Niektorí malí futbalisti mali rozseknutú peru či obočie, narazené čelo alebo pomliaždený členok.

„Jeden sa udrel do hlavy, a tak zostal pre istotu v nemocnici cez noc na pozorovanie,“ povedal Roubíček. Jednoznačné vysvetlenie toho, prečo autobus do návesu kamióna narazil, samozrejme, nemá. Rovnako ako policajti hovorí o tom, že kamión mal defekt.

Bližšie informácie má od jedného z chlapcov, ktorý mal byť so zraneným vodičom v jednej sanitke.„Vodič kamióna mal práve skončiť s opravou, vrátil sa do kabíny a vo chvíli, keď zabuchol dvere, vrazil doň náš autobus. A jeho odhodilo na predné sklo,“ doplnil Roubíček. Hasiči museli vyslobodiť iba vodiča kamióna, ktorý v ňom zostal zaklinený. Zo všetkých osemnástich zranených dopadol najhoršie.