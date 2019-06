Silné slová do bitky o Downing Street: Ako premiér by si Johnson nedával servítku pred ústa

Johnson počas prezentácie svojej vízie ako možný budúci líder konzervatívcov zdôraznil, že on svoje vyjadrenia "zjemňovať" nebude, ale práve naopak, bude "aj naďalej hovoriť na rovinu". Bývalý minister zahraničných vecí Spojeného kráľovstva a jeden z najviditeľnejších zástancov brexitu je presvedčený o tom, že vláda sa odcudzila britským občanom, ktorí "často cítia", že jej predstavitelia "zjemňujú svoje vyjadrenia a dávajú si servítku pred ústa".

Sky News sa v tejto súvislosti Johnsona opýtala, či si nemyslí, že ho séria jeho kontroverzných vyjadrení, v rámci ktorých napríklad prirovnal moslimské ženy v burkách k "poštovým schránkam" a "bankovým lupičom", nediskvalifikujú ako vhodného kandidáta na post premiéra.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

"Ak niekedy, keď sa snažím úprimne povedať to, čo si myslím, použijem jazyk a slovné spojenia, ktoré niekoho urazia, tak je mi to, samozrejme, ľúto," odpovedal Johnson. "Budem však aj naďalej hovoriť tak otvorene, ako len viem, pretože si myslím, že presne to chce britská verejnosť počuť," uviedol kandidát na premiéra na záver.

Britská vládnuca Konzervatívna strana v pondelok potvrdila, že do súboja o to, kto nahradí na čele strany a následne aj vlády odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú, sa zapojí desať kandidátov. Za najväčšieho favorita je považovaný práve Johnson.

Mayová sa postu líderky konzervatívcov oficiálne vzdala 7. júna. Stranu však dočasne povedie až do ukončenia výberu nástupcu. Zatiaľ zostane aj predsedníčkou vlády. Premiérka avizovala svoj odchod už v máji, keď vyjadrila "hlbokú ľútosť" nad svojím zlyhaním pri realizácii brexitu.