VIDEO Dráma na železničnej stanici vo Švédsku: Muž ohrozoval ľudí, polícia tvrdo zasiahla

Polícia podľa tlačovej agentúry TT uviedla, že muži zákona museli strieľať vzhľadom na mužovo správanie na hlavnej stanici v tomto juhošvédskom meste. Zraneného muža previezli do nemocnice.

Zdroj: TASR/Johan Nilsson/TT via AP

Rozsah jeho zranení nie je známy. Hovorkyňa polície Evelina Olssonová informovala, že na stanicu vyslali pyrotechnikov. Prevádzku vlakov pozastavili a polícia má v úmysle poslať do centra mesta posily, dodala agentúra DPA.

#malmo attack at Central station. Man shut down, shouted i have a bomb pic.twitter.com/ql5C7a7LfV