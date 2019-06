FOTO Dedinu terorizuje nebezpečná potvora: Žena venčila psa, keď prišiel nečakaný útok!

Mandy Marshovú a jej manžela Dalea okolo štvrtej ráno prebudil strašný zvuk, ktorý nikdy predtým nepočuli. Dale preto vybehol na dvor, ozbrojený drevenými doskami. Podľa jeho slov niečo útočilo na ich kozy a poníka, no netušil čo."Utekali sme k ohrade a videli sme, že to neznáme zviera bol psík medvedíkovitý. Snažil sa napadnúť jednu z našich kôz. Zvieratá sa nedokázali ani len pohnúť, boli ochromené a psík na ne syčal. Trvalo to asi dve hodiny," uviedla Mandy.

Napadnuté zvieratká Zdroj: profimedia.sk

Zvieratá utrpeli nepekné škrabance. Keď sa manželia konečne zbavili nepríjemného nočného návštevníka, o šiestej ráno došlo k ďalšiemu incidentu. "Nejaká žena sa prechádzala spolu so psom, nemala ho na vôdzke. Uvidela psíka, ale spočiatku si myslela, že je to mačka. Zviera zaútočilo na jej psa, ktorý začal štekať a zavíjať," hovorí Marshová.

Psík medvedíkovitý terorizuje dedinu Zdroj: profimedia.sk ​

K prípadu sa vyjadril aj hovorca Notthinghamshirskej polície. "Varujeme obyvateľov v oblasti Clarborough neďaleko Retfordu, aby boli ostražití po tom, čo dva psíky medvedíkovité ušli z ohrady. Ak nie sú domestikované, sú potenciálne nebezpečné," upozornil hovorca.