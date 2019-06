Dovolenkový raj sa mení na horor! V hoteli zomreli traja ľudia, ona si dala limonádu a pľula krv

SANTO DOMINGO – Awilda Montesová, turistka z New Yorku, tvrdí, že zvracala krv po pohári limonády z minibaru v hotelovej izbe. Stalo sa to v Dominikánskej republike, v stredisku, kde tento rok za záhadných okolností zomreli traja ľudia Američania. Jednu ženu z USA mal zasa zamestnanec hotela osem hodín biť a znásilňovať v zamknutej miestnosti.

Limonáda v luxusnom letovisku Bahia Principe Bouganville v Dominikánskej republike podľa Awildy obsahovala bielidlo. Pôvodne si myslela, že je to náhoda, ale po smrti troch ľudí v rezorte minulý mesiac už tomu neverí. Pre CBS News uviedla: “Bola som opatrná, dala som si len dúšok, no ihneď som v ústach pocítila pálenie. Spálila mi jazyk. Ústa som mala ako v ohni. Keď som limonádu v kúpeľni vypľula, bola tam krv,” pokračovala.

Zdroj: FB/A.M.

“Vtedy som si nepomyslela, že to niekto nachystal úmyselne, kým som nevidela správy a neuvedomila si, že musí existovať nejaká súvislosť medzi tým, čo sa stalo mne a čo im. Otrávila by som sa, keby som ten dúšok nevypľula, pretože to pôsobilo naozaj rýchlo.” Awilda, ktorá navštívila Dominikánsku republiku v októbri, si všimla, že fľaša z baru bola sploštená. Rezort sa ospravedlnil a ponúkol jej a jej priateľovi ako kompenzáciu zadarmo večeru a masáž. Zdroj: Getty Images

Minulý mesiac zomrela Miranda Schaup-Wernerová (†41) z USA, keď sa napila nealkoholického nápoja z minibaru. Hovorca rezortu uviedol, že zomrela na infarkt, ale podľa jej rodiny bola vo výbornom zdravotnom stave.

O päť dní neskôr našli v inom hoteli rezortu mŕtvy americký pár – v posteli, hoci v tom čase už mali odcestovať. Podľa CBS predstavitelia rezortov uviedli, že úmrtia nesúvisia.