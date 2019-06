V Británii súdili rodičov mladého džihádistu: Vreckové na tréning terorizmu s Daeš

Jack Letts v Sýrii

Zdroj: Twitter/MrAndyNgo

LONDÝN - Rodičov mladíka, ktorý konvertoval na islam a vycestoval do Sýrie, aby sa tam pridal k teroristickej organizácii Daeš, odsúdili v piatok v Británii na 15 mesiacov väzenia podmienečne za to, že sa svojmu synovi pokúšali do Sýrie posielať peniaze. Informovala o tom agentúra AP.