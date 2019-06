Babiš má problém! VIDEO Prahu obsadilo vyše 120-tisíc demonštrantov, pripomenuli Nežnú revolúciu

Hlavné stredisko spoločenského a obchodného života v Prahe včera zaplnili doslova tisíce ľudí. Účastníci protestov už dlhodobo požadujú odchod českého premiéra Andreja Babiša za stranu ANO. Po vymenovaní ministerky spravodlivosti Marie Benešovej (tiež sa ANO) protestujúci pridali ďalšiu požiadavku, a to jej odchod z tejto funkcie.

Demonštrácia sa zaradila medzi najväčšie

Organizátori a zahraničné agentúry Reuters, DPA či APA si všímali aj mieru účasti včerajšej demonštrácie. Predpoklad bol, že sa zaradí medzi tie najväčšie a napokon sa tak aj stalo. S približnou účasťou 120-tisíc ľudí sa táto zaradila medzi tie najväčšie, ktoré Václavské námestie v Prahe zažilo, vrátane tej, ktorá bola v roku 1989. Po spomínanom roku sa tá najväčšia doposiaľ konala v apríli 2012, keď ľud protestoval proti reformám vlády Petra Nečasa (ODS).

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Organizátori zároveň potvrdili, že včerajšia účasť bola dvojnásobok toho, než aká bola pred dvoma týždňami na rovnakom mieste. Schádzanie ľudí na námestí trvá už od konca apríla každý týždeň a zakaždým sa týka demisie Andreja Babiša. Ani títo demonštranti ešte nikam neodchádzajú. Dohliadajúci ľudia avizovali, že nasledujúca sa uskutoční 23. júna v nedeľu na kopci Letná.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Herci menili harmonogram

Podporu demonštrujúcim podľa organizátorov vyjadrila väčšina členov Národného divadla, ďalej Dejvické divadlo, Činoherní klub, Divadlo Na Zábradlí, La Fabrika, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Jezerce či Divadlo MANA. Niektoré z nich posunuli začiatok predstavenia, aby sa ľudia aj herci mohli demonštrácie zúčastniť.

Úvod zhromaždenia sa niesol v znamení držania minúty ticha za zosnulého spisovateľa a bývalého politického väzňa Jiřího Stránského a tiež za obete masakry na námestí Nebeského pokoja.

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Pohľad zo zahraničia, Šeliga sa hanbí za Babiša

Vysoká účasť podľa agentúry Reuters zaradila dnešný protest na Václavskom námestí medzi "jeden z najväčších od Nežnej revolúcie, ktorý ukončil komunistickú vládu v roku 1989". Agentúra AFP označuje manifestáciu dokonca za "najväčšiu za posledné desiatky rokov". Nemecký denník Süddeutsche Zeitung článok o demonštrácii predstavil titulkom "Václavské námestie, o 30 rokov neskôr", ktorým rovnako odkázal na udalosti z novembra 1989. AFP pripomenula, že demonštranti sa zišli na mieste, ktoré je pre české dejiny vysoko symbolické.

Na pódiu najskôr vystúpila herečka Iva Pazderková, nasledovali ju Jitka Čvančarová, herec Jiří Mádl, publicista Ivo Šmoldas, režisérka Helena Třeštíková či donedávna člen a hovorca slovenskej iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. "Babiš používa presne takú rétoriku, akú používal Robert Fico, keď sme žiadali jeho demisiu po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Hanbím sa za to, že Andrej Babiš je rodák zo Slovenska," uviedol na demonštrácii Šeliga.

Juraj Šeliga Zdroj: SITA/Diana Černáková

Zahraničné médiá čitateľov informujú o nedávno zverejnenom návrhu audítorskej správy Európskej komisie o údajnom konflikte záujmov českého premiéra aj o obavách demonštrantov o nezávislosť českej justície, ktoré vyvolalo menovanie Marie Benešovej na post ministerky spravodlivosti. Demonštrácia sa napokon ukončila zaspievaním českej hymny Hanou Ulrychovou okolo deviatej hodiny večer.

Babiš je v zásade proti

Premiér Andrej Babiš na toto zhromaždenie už stihol zareagovať a je znepokojený. "Pokiaľ tí ľudia na námestiach kričia, že som klamár, podvodník, zlodej, tak to je neprijateľné," uviedol český premiér. "Ľudia na námestiach sa mýlia. To, čo kričia, nie je pravda," pokračoval Babiš. Toho zároveň do televízneho duelu vyzval predseda iniciatívy Milion chvilek, ktorá túto demonštráciu a mnohé ďalšie organizovala.

Zdroj: TASR/Petr David Josek

"S pánom Minařom nemám o čom debatovať, pre neho je partner pani Benešová," povedal premiér. Babiš pripomenul, že Minář sa zúčastnil okrúhleho stola, kde bola Benešová aj najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman. "Pán Minář sa akurát potrebuje zviditeľňovať mediálne. To nie je pre mňa partner," povedal Babiš a dodal, že nechápe, že ľudia demonštrujú a nemajú podľa neho k tomu žiadny dôvod.

Reagoval aj na svoje vlastné kauzy, ktoré boli tiež hlavnou témou demonštrácií. "Kvôli Babišovi a firme Agrofert českí daňoví poplatníci neprišli ani o korunu. Prišli o 500 miliárd vďaka stranám, ktoré dnes sedia v parlamente," myslí si Babiš. Zároveň sa ospravedlnil verejnosti za to, že v úvode v jednom z rozhovorov vyhlásil, že je horúco a ľudia prišli "na koncert".