Slovák kradol v Burgenlande pralinky: Za podobný čin súdený až päťkrát, teraz ho čaká väzenie

EISENSTADT - Súd v rakúskej spolkovej krajine Burgenland uložil vo štvrtok nepodmienečný, 15-mesačný trest odňatia slobody 29-ročnému Slovákovi, ktorý v jednom z tamojších supermarketov ukradol 18 škatúľ s pralinkami. Výšku postihu ovplyvnila skutočnosť, že za podobné činy bol súdený už päťkrát, a to na Slovensku aj v Rakúsku, uviedla agentúra APA.

K predmetnej krádeži došlo 15. mája v okrese Neusiedl am See ležiacom pri hraniciach so Slovenskom a Maďarskom. Slovák na súde v metropole Eisenstadt priznal svoju vinu a vyhlásil, že chcel týmto spôsobom získať peniaze na drogy, keďže je údajne od roku 2008 závislý od metamfetamínu. Sudkyňa sa pozastavila nad tým, že len nedávno bol prepustený z väzby v dolnorakúskom Korneuburgu a mal zakázaný vstup na územie Rakúska.

"Na niečo také neberiete ohľad, ak sa potrebujete rýchlo dostať k peniazom," vysvetlil obžalovaný. Na poznámku sudkyne, že "pralinky predsa dostať aj na Slovensku", reagoval tvrdením, že v domovskej krajine "to nemá také ľahké, lebo ho už poznajú". Sudkyňa zdôraznila, že pri opakovanom odsúdení sa trestná sadzba zvyšuje o polovicu.

Obhajca obžalovaného požadoval uplatnenie zásady "liečba namiesto trestu", keďže ide o drogovo závislého muža, ktorý sa navyše k činu priznal a ukradnutý tovar v približnej hodnote 170 eur vrátil. Prokurátorka priznanie Slováka potvrdila, na druhej strane mu však podľa nej "chýba akékoľvek vedomie viny". Vynesený rozsudok nadobudol právoplatnosť, keďže prokurátorka i obžalovaný sa vzdali možnosti jeho napadnutia.