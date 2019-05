Koniec Trumpových tajností: Kongres bude mať prístup k daňovým priznaniam prezidenta

NEW YORK - Zákonodarcovia v americkom štáte New York schválili v stredu legislatívu, ktorá demokratom v americkom Senáte umožní prístup k daňovým priznaniam prezidenta Donalda Trumpa, informovala agentúra AP.

Legislatívu teraz musí podpísať guvernér štátu New York Andrew Cuomo. Schválené návrhy sa netýka priamo prezidenta; lídrom troch výborov Snemovne reprezentantov však umožnia prístup k daňovým priznaniam volených štátnych predstaviteľov a najvyšších vymenovaných štátnych predstaviteľov.

Návrh zákona, ktorý pôvodne schválil Senát štátu New York, by Kongresu povolil žiadať daňové priznanie ktoréhokoľvek daňového poplatníka. Návrh však bol zmenený, čo si vyžiadalo opätovné hlasovanie Senátu. Republikáni v štáte New York legislatívu kritizovali a označili ju za politicky motivovaný útok na súkromie.

Trump v rozpore s praxou predchádzajúcich prezidentov USA nezverejnil svoje daňové priznania. Demokrati ho podozrievajú, že niečo tají. Prezident Trump má trvalý pobyt v štáte New York, kde má sídlo aj väčšina jeho podnikov, uvádza na svojej webovej stránke televízna stanica CNN.