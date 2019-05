Putin terčom ostrej kritiky: Do ruského prezidenta sa pustili Merkelová a Macron

Po tom, ako Volodymyr Zelenskyj porazil v prezidentských voľbách Petra Porošenka, Putin podpísal výnos, podľa ktorého budú môcť niektoré skupiny Ukrajincov získať ruské občianstvo v zjednodušenom konaní. Tento krok vyvolal ostré protesty zo strany Kyjeva. Nový ukrajinský prezident Zelenskyj ponuku ruského prezidenta na vydávanie ruských pasov Ukrajincom odmietol a namiesto toho sľúbil, že poskytne ukrajinské občianstvo tým Rusom, ktorí "trpia" pod vládou Kremľa.

Merkelová a Macron v telefonickom rozhovore s Putinom diskutovali aj o tom, ako po nástupe nového ukrajinského prezidenta uviesť do praxe minské mierové dohody o urovnaní konfliktu na východe Ukrajiny. Tie boli podpísané v roku 2015, ale ich realizácia stagnuje a konflikt pretrváva napriek sérii krátkodobých prímerí. Rusko by podľa Macrona malo v tejto situácii urobiť ústretové kroky, ktoré by podporili dialóg smerujúci k urovnaniu konfliktu.