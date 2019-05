Vodič sa zabil pri zrážke s autobusom: Svedok natočil VIDEO, ktoré ukázalo totálne ľudské dno

MOSTAR - V blízkosti bosnianskeho mesta Mostar došlo k tragickej nehode, pri ktorej zahynul šofér. Auto na mokrej vozovke vrazilo do protiidúceho autobusu. Ako sa však ukázalo, táto smrť má aj istý (ne)ľudský rozmer. Človek je totiž asi schopný smiať sa aj na veciach, pri ktorých býva iným do plaču. A navyše si to všetko ešte aj natáčať na mobilný telefón.

Obeťou autonehody sa stal Milenko Pudar z mesta Banja Luka. Jeho podivnú jazdu si podľa Kuriru natáčal Muhamed Softič v aute za ním, ktorý sa náramne zabával na neschopnosti šoféra udržať sa vo svojom pruhu. Na videozázname vidno, ako hyundai ide až cez stredovú čiaru, miestami sa vracia späť do správnej línie. Jednoducho to vyzerá, akoby bol šofér poriadne opitý.

Zdroj: YouTube/Nermin Black Redzic Official ​

Nakoniec došlo k najhoršiemu, vodič hyuandaiu sa zrazil s protiidúcim autobusom a auto odhodilo do zvodidiel. Ani v tomto okamihu však autorovi videa nedošlo, že by mal vypnúť kameru a utekať pomôcť zranenému mužovi. Namiesto toho podišiel veľmi pomaly k vraku s nevhodnými komentármi a jednoducho zahlásil: "Už nie je nažive". Vôbec to nevyzeralo, že by ho zaujímal osud iného človeka a ešte zábery zverejnil aj na sociálnej sieti.

Na jeho hlavu sa okamžite zniesla vlna kritiky a hnevu. Softič si na seba uplietol bič, keďže ho polícia zatkla za neposkytnutie pomoci. Aj keď to možno na prvý pohľad vyzeralo, že za volantom sedel opitý šofér, ktorý si nezaslúži súcit, lebo požil alkohol a ohrozil tak dobrovoľne seba aj ostatných, niekedy býva pravda oveľa komplikovanejšia. Okrem toho vopred netreba nikoho odsudzovať.

Kamarát obete totiž na facebooku zverejnil, že Milenko Pudar bol pyrotechnik, ktorého povolanie znamenalo, že hľadel pravidelne smrti do očí. Pomáhal napríklad odmínovať ornú pôdu, ktorú potom mohli vrátiť rodinám na obrábanie. Trpel cukrovkou a pravdepodobne práve tá stála za jeho smrťou. Pokles hladiny cukru sa prejavuje suchom v ústach, ospalosťou a rozmazaným videním. "Táto nehoda ukázala úplnú degradáciu našej spoločnosti, dotkli sme sa dna," poznamenal Dean Savičič.