Masaker v Brazílii: Muž dobodal partnerku a spustil streľbu v baptistickom kostole

RIO DE JANEIRO - V brazílskom Paracatu v štáte Minas Gerais muž dobodal svoju partnerku v jej dome a následne išiel do baptistického kostola a začal strieľať, pričom zabil troch ľudí.

Páchateľa napokon zastavila vojenská polícia, ktorá ho zranila. V utorok večer ho vo vážnom stave previezli do nemocnice. Podľa tamojších úradov je strelcom 39-ročný Rudson Aragao Guimaraes. V kostole sa v tom čase nachádzalo približne 20 veriacich. Motív mužovho konania zatiaľ nie je známy, no úrady potvrdili, že strelca vylúčili zo spoločenstva pre "problémy so správaním".