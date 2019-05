Útok na britského politika priamo na ulici: VIDEO Faragea zasiahol pohár s mliečnym koktailom

Faragea zasiahol mliečny nápoj počas kampane jeho strany v juhoanglickom meste Newcastle. Polícia uviedla, že na základe podozrení z napadnutia zatkla 32-ročného muža. Paul Crowther uviedol, že na Faragea hodil banánovo-karamelový koktail na protest proti Farageovej "žlči a rasizmu".

WATCH: The moment Nigel Farage was hit by a milkshake after a Brexit Party event in Newcastlehttps://t.co/eZdBRXfoK3 pic.twitter.com/NcUGm5R1mU