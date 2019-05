Loď s migrantami kvôli deťom porušila zákaz: Zakotvili v Taliansku, najmenším pomohli

MILÁNO - Loď nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Watch so 47 migrantmi na palube vstúpila do talianskych teritoriálnych vôd, napriek výslovnému zákazu od talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho. Organizácia v sobotu informovala, že porušila zákaz z humanitárnych dôvodov a plavidlo smeruje k ostrovu Lampedusa.

Taliansko v piatok previezlo z lode Sea-Watch 3 na Lampedusu niekoľko rodín s malými deťmi, ale odmietlo prístup k pevnine ďalším osobám. Podľa humanitárnej organizácie však aj ostatní rovnako potrebovali pomoc, pričom mnohí trpeli morskou chorobou, dehydratáciou a tiež traumou z ich pobytu v nepokojnej Líbyi a na pašeráckej lodi. "Po tejto neprijateľnej, diskriminujúcej separácii začala byť zdravotná a psychologická situácia na lodi neúnosná a posádka už nevedela dlhšie zaistiť bezpečnosť zachránených ľudí," uviedla Sea-Watch.

Salvini sa v sobotu vyjadril, že vstup do Talianska majú deti a chorí ľudia, ale "pre Sea-Watch 3 zostáva absolútny zákaz vstupu do našich teritoriálnych vôd". "Pokiaľ som ministrom vnútra, tá loď nikdy nevstúpi do talianskeho prístavu," vyhlásil neskôr v Miláne na zhromaždení pravicových populistických hnutí.

Migrantov zachránili v stredu pri pobreží Líbye. Medzi 47 zachránenými osobami na palube lode je aj tehotná žena a muž so zdravotným postihnutím. Sea-Watch uviedla, že medzi 18 migrantmi, ktorých v piatok vzali talianske úrady na Lampedusu, sú hlavne rodiny a aj zranená žena.