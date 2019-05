Trump prichádza s novým imigračným plánom: Žiadateľov chce posudzovať podľa ich kvalít

Ako prezident vyhlásil, chcel by do USA "prilákať tých najšikovnejších" ľudí a preto by podľa neho mali americké úrady v oveľa vyššej miere ako doteraz posudzovať tie najrôznejšie kvality uchádzačov. Majiteľmi zelených kariet by sa podľa neho mali stávať najmä výnimoční študenti, profesionáli so skvelou profesnou dráhou a ľudia s vysokým stupňom expertízy.

Súčasný systém vydávania zelených kariet podľa Trumpa berie len veľmi malý ohľad na to, kto vlastne o ne žiada. "Diskriminujeme talent, diskriminujeme brilantnosť! Ale keď toto prijmeme, tak ich už diskriminovať nebudeme," vyhlásil Trump.

Americký prezident si nie je istý, či sa mu podarí tento plán presadiť v Kongrese. Povedal však, že ak by aj teraz neprešiel cez Snemovňu reprezentantov, ktorú ovládajú demokrati, počká si na ďalšie voľby v roku 2020, po ktorých podľa neho aj túto komoru Kongresu ovládnu republikáni, a predloží svoj návrh znova.