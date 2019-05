Nacisti mali v rukách megazbraň: Chýbalo málo a svet by čelil nepredstaviteľnej katastrofe

Reportáž v časopise Physics Today sa venuje pátraniu po zvyšných uránových kockách, ktoré zozbierali nemeckí vedci na svoje jadrové experimenty. Vďaka tomu získali prehľad o tom, prečo Hitlerova vízia vytvorenia prvej jadrovej energie zostala obyčajným snom.

Učenci dlho tvrdili, že Nemecko by nikdy nebolo schopné vytvoriť jadrovú zbraň do konca vojny, pretože na to nemalo dostatok uránu. Najnovšie zistenie však ukázalo, že v tom čase sa po celej krajine nachádzalo najmenej 400 uránových kociek. Na výrobu jadrovej zbrane by potrebovali aspoň 664 ďalších kociek uránu. To poukazuje na zlý manažment nacistického úsilia.

"Nemecký program bol rozdelený a konkurencieschopný. Ak by Nemci spojili svoje zdroje namiesto toho, aby ich rozdelili, mohli vybudovať fungujúci jadrový reaktor," uviedla Miriam Hiebertová z Univerzity v Marylande. Otázkou však zostáva, prečo bola táto konkrétna kocka nájdená v Marylande a nie v Nemecku. V USA sa našlo veľa podobných uránových kociek. Po porážke nacistického Nemecka Spojené štáty iniciovali operáciu Paperclip. Išlo o tajný program, ktorý ponúkol tisícke nemeckých vedcov, inžinierov a technikov prácu na projektoch pre americkú vládu. Je pravdepodobné, že práve táto migrácia vedeckých kapacít môže za migráciu uránových kociek.

Aj keď je nepravdepodobné, že sa vedcom podarí nájsť všetky kocky uránu, naďalej po nich pátrajú. Domnievajú sa, že by ľudstvu mohli slúžiť ako ponaučenie sa z vedeckého zlyhania. "Nevieme, čo sa stalo so zvyškom. Väčšina z nich môže byť ukrytá v pivniciach a kanceláriách po celej krajine. A my by sme ich radi našli," dodala Hiebertová.