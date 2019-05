Pápež František navštívi Severné Macedónsko: Vláda dúfa v podporu integrácie krajiny do EÚ

SKOPJE - Lídri v Severnom Macedónsku dúfajú, že pápež František silno podporí integráciu krajiny do európskych inštitúcií v nadväznosti na nedávne vyriešenie sporu okolo názvu krajiny s Gréckom i zvolenie si nového proeurópskeho prezidenta.

František pricestuje do Severného Macedónska v utorok. Pôjde pritom o prvú návštevu pápeža v histórii tejto malej balkánskej krajiny. Štátny tajomník ministerstva zahraničia Viktor Dimovski v pondelok novinárom povedal, že návšteva pápeža je historická a prichádza v kľúčovom čase, keď sa krajina snaží vstúpiť do Európskej únie a do NATO. "Pápežova návšteva posilňuje súdržnosť a jednotu a prináša odkaz zmierenia a solidarity," uviedol Dimovski.

Predpokladá sa, že František počas svojho pobytu podporí proces integrácie a národnú i náboženskú súdržnosť a vzdá tiež úctu najznámejšej rodáčke zo Skopje, Matke Tereze, ktorú kanonizoval v roku 2016. Návštevou Severného Macedónska ukončí pápež svoju návštevu Balkánu, v rámci ktorej predtým zavítal aj do Bulharska.