Ostrý odkaz pápeža Františka: Interrupcie prirovnal k najatiu nájomného vraha

Pápež na audiencii s účastníkmi konferencie proti interrupciám, nad ktorou mal záštitu Vatikán, povedal, že nesúhlas s umelým prerušením tehotenstva nie je záležitosťou náboženstva, ale ľudskosti. "Je prípustné zmariť život, aby sa vyriešil problém? Je prípustné najať si zabijaka, aby sa vyriešil problém?" položil otázky, ktoré citovala tlačová agentúra AP.

František odsúdil rozhodnutia robiť umelé potraty na základe prenatálnych testov slovami, že ľudská bytosť "nie je nikdy nezlučiteľná so životom". Aj bábätká predurčené na smrť pri narodení alebo čoskoro po ňom si zaslúžia dostať v maternici lekársku starostlivosť a ich rodičov treba podporovať, aby sa necítili osamotení, izolovaní a nemuseli sa báť, povedal ďalej pápež.

"Starostlivosť o tieto deti pomáha rodičom žialiť a nemyslieť len na stratu, ale vnímať to ako krok na ceste, ktorý ich drží spolu," uviedol František. Pápež vystupuje ostro proti interrupciám, hoci zároveň vyjadruje súcit so ženami, ktoré ich podstúpili, a uľahčil aj udeľovanie rozhrešenia za tento ich hriech. Jeho výroky prišli v období, keď sa do hlavných správ médií v USA znovu dostáva téma umelého potratu. Niektoré tamojšie štáty sa totiž snažia obmedziť tieto zákroky.