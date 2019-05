MIMORIADNE Horor na palube ruského lietadla: VIDEO Tragická havária má až 41 obetí

Vyšetrovací výbor krátko predtým oznámil, že podľa aktuálnych informácií tvrdé pristátie lietadla prevádzkovaného spoločnosťou Aeroflot na najrušnejšom letisku v Moskve, kde stroj zachvátili plamene, prežilo 37 zo 78 ľudí na palube.

Hovorkyňa výboru neskôr pred novinármi potvrdila: "Zomrelo 41 ľudí." Medzi týmito obeťami je 40 pasažierov a jeden člen posádky. V predošlom oznámení z nedeľňajšieho večera výbor uvádzal 13 potvrdených obetí vrátane dvoch detí. Ruské ministerstvo zdravotníctva vtedy oznámilo, že letecké nešťastie si vyžiadalo aj sedem zranených, stav dvoch z nich označovali lekári za vážny.

V dôsledku tejto tragédie, ktorá sa odohrala na letisku Šeremetievo, bolo na letiskách v Moskve zrušených alebo meškalo viac ako sto letov. Časť lietadiel, ktoré mali pristáť na letisku Šeremetievo, presmerovali na Vnukovo či Domodedovo.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Agentúra Interfax uviedla, že šlo o mimoriadnu situáciu súvisiacu s požiarom, ktorý na palube lietadla vypukol krátko po štarte z Moskvy. S odvolaním sa na informovaný zdroj spresnila, že lietadlo krátko po štarte vyslalo núdzový signál a posádka sa začala pripravovať na núdzové pristátie.

To sa na prvýkrát nepodarilo. Na druhý pokus lietadlo narazilo na pristávaciu dráhu podvozkom, následne aj nosom. Podľa Echa Moskvy po pristátí začali lietadlu horieť motory. Stroj mal v čase tvrdého núdzového pristátia plné palivové nádrže. Lietadlo SSJ-100 štartovalo z Moskvy a malo letieť do Murmanska.

Echo Moskvy informovalo, že sústrasť pozostalým vyjadrili ruský prezident Vladimir Putin a premiér Dmitrij Medvedev, ktorý nariadil vznik vládnej vyšetrovacej komisie.

VIDEO Aeroflot Flight #SU1492 (RA-89098) Sukhoi Superjet 100-95B has landed at Sheremetyevo Airport, Russia engulfed in flames. All 78 passengers have been safely evacuated (5-MAY-2019). pic.twitter.com/cuw8WmLjL3