Krvavé boje v pásme Gazy: Hamas za deň vystrelil 450 rakiet, izraelská armáda vracia úder

TEL AVIV – Izraelské pozemné jednotky údajne pripravujú inváziu do periférneho pásma Gazy po tom, čo palestínski militanti odpálili za deň vyše 450 rakiet. Podľa britského denníka Daily Mail premiér Benjamin Netanjahu povedal, že Hamas, disidentská skupina, ktorá vládne Gaze, zaplatí za svoje útoky „vysokú cenu“.

„Vydal som dnes ráno armáde inštrukcie, aby pokračovala v masívnych útokoch na teroristické zložky v pásme Gazy a nariadil som, aby posilnili jednotky okolo pásma Gazy tankami, delostrelectvom a pechotnou silou,” uviedol premiér. Podľa izraelského ministerstva obrany izraelské obranné sily útočia v pásme Gazy. Izrael uzavrel hranice. Egypt pred mesiacom sprostredkoval prímerie, v ktorom Izrael súhlasil, že zmierni ochromujúcu blokádu Gazy výmenou za zastavenie raketovej paľby. V posledných dňoch však Hamas obvinil Izrael z toho, že sa vzdal svojich sľubov, keď militanti začali strieľať rakety na Izrael. Boje vypukli po neúspešných rozhovoroch vodcov Hamasu a menšej ozbrojenej frakcie Islamského džihádu s egyptskými sprostredkovateľmi v Káhire, ktorých cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa rozpadajúce sa prímerie úplne zrútilo. Moshe Agadi, 58-ročný otec štyroch detí bol zasiahnutý do hrudníka šrapnelom počas raketového útoku na mesto Ashkelon blízko hraníc. Osem palestínskych militantov zomrelo v náletoch, ktoré boli súčasťou odvetných opatrení Izraela. Bola zabitá aj tehotná žena a jednoročné dieťa, ale Izrael tvrdí, že ich smrť bola spôsobená palestínskou raketou. V sobotu bol na sociálnych médiách zverejnený videozáznam rodiny, ktorá kričí od hrôzy z raketových útokov. Generálny tajomník Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA) Alexandru Ion Giboi v nedeľu vyzval, aby sa životu a zdraviu novinárov, ktorí vykonávajú svoju prácu v teréne, venovala mimoriadna pozornosť. EANA reagovala na správy z pásma Gazy, kde bola v sobotu zničená redakcia tureckej štátnej tlačovej agentúry Anadolu, ktorá je členom tejto organizácie. Budova, v ktorej sídlila redakcia Anadolu, bola zasiahnutá počas izraelských náletov, ktoré sa začali v reakcii na strely odpálené palestínskymi militantmi. Jordánsko - krajina, v ktorej žije množstvo palestínskych utečencov - varovalo v nedeľu pred dôsledkami, ktoré by podľa slov jeho ministerstva zahraničných vecí mohla mať izraelská "eskalácia" proti pásmu Gazy. Vláda v Ammáne zároveň vyzvala na zastavenie leteckých náletov v obývaných oblastiach. Izrael si tento týždeň pripomína pamiatku padlých bojovníkov proti terorizmu a Deň nezávislosti, zároveň sa má uskutočniť súťaž piesní Eurovízie. Dlhodobé boje by mohli potenciálne odradiť medzinárodných účastníkov a fanúšikov súťaže od príchodu na slávnostnú akciu.