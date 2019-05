Prízrak moru obchádza svet: Muž a jeho tehotná žena podľahli smrteľnej chorobe!

Záchranári v ochranných odevoch museli stopnúť domáci let z letiska v hlavnom meste Mongolska Ulánbátáre. Ako blesk sa totiž rozšírila správa, že istý muž a žena zomreli na mor v regióne, odkiaľ bola väčšina pasažierov. Obete moru jedli podľa správ kontaminované mäso zo svišťa. Na letisku sa nachádzalo jedenásť cestujúcich zo západu krajiny, ktorých okamžite previezli na kontrolu do nemocnice, ostatných vyšetrili na letisku. Približne 158 ľudí sa ocitlo pod intenzívnym lekárskym dohľadom, pretože sa predtým dostali do priameho alebo nepriameho kontaktu s párom, ktorý zomrel. Zdroj: Getty Images

Muž nazvaný Občan T (38) zomrel 27. apríla, keď ulovil svišťa a jedol jeho mäso. Jeho tehotná manželka (37) zomrela o tri dni neskôr, uviedli noviny The Siberian Times. Po mŕtvych zostali štyri siroty. Šéflekár MUDr N. Tsogbadrakh uviedol, že mor „postihol mužov žalúdok“ potom, čo jedol mäso a dal ho aj svojej žene.

Niektoré hraničné priechody s Ruskom boli preto uzavreté, takže mnohí zahraniční turisti uviazli v Mongolsku. Bubonický mor môže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zabiť dospelého za menej ako 24 hodín, ak sa včas nelieči. Je spôsobený baktériou Yersinia pestis, ktorá sa zvyčajne nachádza v malých cicavcoch a ich blchách. Baktéria zapríčinila epidémiu, ktorá zabila vyše polovice európskej populácie v 14. storočí. Choroba je teraz liečiteľná antibiotikami, ale v posledných rokoch na ňu zomreli stovky ľudí. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa väčšina prípadov vyskytla v Afrike.



Čo je bubonický mor

Nositeľom infekčného ochorenia je baktéria Yersinia pestis, ktorú prenášajú blchy medzi zvieratami. Najbežnejšia forma moru je spôsobená uhryznutím infikovanej blchy a môže sa šíriť kontaktom s infekčnými telesnými tekutinami alebo kontaminovanými materiálmi. Pacienti trpia horúčkou a silnou nevoľnosťou a v pokročilom štádiu sa môžu vyvinúť otvorené rany s hnisom.

Od roku 2010 do roku 2015 bolo na celom svete hlásených 3 248 prípadov vrátane 584 úmrtí. Boli vyvinuté niektoré morové vakcíny, ale nie sú dostupné širokej verejnosti. WHO neodporúča očkovanie okrem vysoko rizikových skupín, ako sú zdravotnícki pracovníci. Bez antibiotík sa bubonický kmeň šíri do pľúc, kde sa stáva virulentnejšou pneumonickou formou. Pneumonický mor, ktorý zabíja do 24 hodín, sa môže prenášať kašľom, kýchaním alebo pľuvaním.