Zeman pomáha čínskej babičke: VIDEO Český prezident v úlohe hrdinu má chybičku, nie je to on!

PRAHA/PEKING - Slovenské i české médiá dostali do redakcií údajné zábery českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý pomáha staršej žene pred budovou v Pekingu počas jeho návštevy v Číne. Na videu je vidieť budovu nejakej neznámej reštaurácie, pred ktorou mal Zeman pomáhať žene. Tú chceli tamojší policajti spred budovy vykázať. Podľa hovorcu českého prezidenta je to však falošná správa.

Slovenské i české médiá dnes dostali správu, ktorá obsahovala video aj fotografiu, na ktorej údajne český prezident Miloš Zeman pomáha staršej Číňanke. Zdrojom záberov je Hong Kong Free Press. „Policajná kolóna Miloša Zemana stojí pred neznámou reštauráciou v piatok 26. apríla. Kým sa prezident presúval do budovy, pomohol staršej žene na ulici,“ uvádza sa v maile.

Zdroj: Hong Kong Free Press

Roztomilý fake Zeman

Na videu, natočenom mobilným telefónom, zastavuje kolóna údajného prezidenta Zemana pred reštauráciou v Pekingu. Na schodoch pred budovou vidieť sediacu ženu, ktorú sa snaží tamojší policajt vykázať z miesta. Muž na zábere však policajta odsunul svojou paličkou. „Nechajte tú ženu na pokoji,“ počuť napriek ruchu na videu. Údajný Zeman pristúpi k žene, dá jej svoju palicu a podá jej ešte škatuľu s neznámym obsahom.

Už na prvý pohľad je z videa vidieť, že sa muž na záberoch nepodobá na českého prezidenta. Síce sú pohyby, s ktorými má problémy aj reálny Zeman, podobné českému prezidentovi, no v tvári vidno, že to nie je on. Falošnú správu potvrdil aj hovorca hradu. „Je to roztomilý fake,“ komentoval zábery hovorca prezidenta Miloša Zemana Jiří Ovčáček.

Zdroj: Hong Kong Free Press

Zeman v Pekingu

Český prezident Miloš Zeman sa zúčastnil konferencie v Pekingu venovanej projektu tzv. Nová hodvábna cesta a nakrátko sa stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V sobotu to na Twitteri oznámil Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Lídri sa na konferencii zaoberajú spoluprácou krajín v rámci spomínaného čínskeho projektu. Konferencia sa v Pekingu konala v piatok a sobotu minulý týždeň. Okrem Zemana sa na nej zúčastnilo ďalších 40 lídrov, Slovensko zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.