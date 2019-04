Bizarná dráma: Pes zaútočil na dieťa, pracovníka odchytovej služby prešlo vlastné auto

Stalo sa to v stredu večer. Pes podľa českého portálu iDnes údajne patril strýkovi dieťaťa a pohyboval sa v spoločnej záhrade rodiny. Prečo zviera útočilo, zatiaľ nie je jasné. Chlapca poznal pes odmalička. Prípad vyšetruje polícia. „Incidentom sa intenzívne zaoberáme a preverujeme ho. Kriminalisti po zistení bližších okolností začali úkony trestného konania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ťažkého ublíženia na zdraví z nedbanlivosti,“ informoval krajský hovorca polície Jakub Kopřiva.

Chlapec utrpel podľa hovorcu krajskej záchrannej služby Radka Hesa stredne ťažké zranenie ruky. Záchranári ho previezli do sokolovskej nemocnice, odkiaľ bol neskôr odoslaný na špecializované pracovisko do Prahy.„Obidvaja muži utrpeli poranenie horných i dolných končatín, previezli sme ich do sokolovskej nemocnice,“ doplnil Hes.

Zdroj: thinkstock.com

Psa prišla na miesto odchytiť špecializovaná firma. Stalo sa však čosi bizarné. Ešte skôr, ako sa podarilo agresívne zviera odchytiť, pracovníka odchytovej služby vážne zranilo jeho vlastné auto, ktoré sa samovoľne dalo do pohybu. Nehodou sa tiež zaoberá polícia. „Pri nehode bol zranený tridsaťsedemročný muž, ktorý bol letecky transportovaný do nemocnice. Dopravnú nehodu vyšetrujú policajti,“ doplnil Kopřiva. „Muž utrpel rozsiahle ťažké poranenia. Vrtuľník ho prepravil do plzenskej nemocnice,“ upresnil Radek Hes.