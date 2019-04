Chlapček (1) sa druhýkrát narodil: ZÁZRAK z inej planéty... Pomoc všetkých svätých na nebi

REDMOND - Dvadsaťmesačný chlapček z predmestia amerického Seattlu prežil hrozivý pád z okna zo šiesteho poschodia. Chlapcovi z Redmondu zachránilo život to, že spadol na strechu auta, ktorá jeho dopad dostatočne absorbovala.

Na miesto prišli zakrátko záchranári a plačúceho chlapčeka odviezli do nemocnice. Jeho stav je podľa agentúry The Associated Press (AP) vážny, ale stabilizovaný. Ako pre miestnu televíziu KIRO TV povedal hovorca redmondskej polície James Perry, matka chlapca a jeho dvaja súrodenci boli v čase jeho pádu z okna v inej izbe.

Najpravdepodobnejšie podľa neho je, že chlapček sa opieral o sklo okna, ktoré bolo prasknuté, výplň sa následne rozbila a chlapec vypadol. "Nemôžem tomu uveriť," povedal pre KIRO TV majiteľ auta, na ktoré chlapec spadol. Auto má síce poškodené, ale je rád, že chlapcovi zachránilo život.