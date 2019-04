Vážne obvinenia od pápeža Františka: Európa a Amerika predáva zbrane do vojnových zón

Pápež František

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

VATIKÁN - Pápež František obvinil Európu a Spojené štáty z predaja zbraní do vojnových zón, čím podľa neho podporujú konflikty v Sýrii, Jemene a Afganistane. Uviedol to počas dnešnej diskusie so študentmi a učiteľmi v Miláne.