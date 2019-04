VIDEO Veriaci či ateisti... Emotívny prejav svätého otca: Reakcia na masaker, vyhŕknu vám slzy!

"So zármutkom a bolesťou som sa dopočul správy o vážnych útokoch, ktoré práve dnes, na Veľkú noc, priniesli žiaľ a bolesť do kostolov a ďalších miest na Srí Lanke," povedal pápež desaťtisícom veriacich, ktorí sa v nedeľu zišli na vatikánskom Námestí sv. Petra, aby si vypočuli jeho tradičné požehnanie Urbi et Orbi (Mestu a svetu).

"Chcel by som vyjadriť svoju láskyplnú blízkosť ku kresťanskej komunite, ktorá bola zasiahnutá, keď sa zišla na modlitby, a tiež všetkým obetiam tohto krutého násilia," pokračoval František z loggie Baziliky sv. Petra. "Zverujem Pánovi tých, ktorí tragicky zomreli a modlím sa za zranených a všetkých tých, ktorí trpia v dôsledku tejto dramatickej udalosti," dodal v tejto súvislosti.

Urbi et Orbi

Požehnanie Urbi et Orbi pápež predniesol po tradičnej veľkonočnej omši, ktorú si prišlo vypočuť zhruba 70.000 veriacich, uvádza agentúra AFP. Počas nej sa pápež obrátil na svetových lídrov, ktorých vyzval, aby sa pokúsili obnoviť mier v Líbyi a Sýrii, kde konflikty vyhnali z domovov milióny ľudí.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

"Nech ustanú konflikty a krviprelievanie v Líbyi, kde v ostatných týždňoch opäť zomierajú bezbranní ľudia... Vyzývam zúčastnené strany, aby si zvolili dialóg namiesto sily a vyhli sa tomu, aby sa znovu otvorili rany utŕžené v desaťročí politických konfliktov a nestability," dodal.

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

Nové boje vypukli v Líbyi 4. apríla, keď samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara spustila ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli vláda národnej jednoty, uznaná OSN, približuje AFP.

Svätý otec spomenul aj Sýriu

Pápež počas omše hovoril tiež o Sýrii. Nariekal nad osudom "milovaného sýrskeho ľudu, obetí pretrvávajúceho konfliktu, pri ktorom hrozí, že sa voči nemu staneme čoraz rezignovanejšími či dokonca ľahostajnými". Pápež dodal, že teraz je tá pravá chvíľa, aby sa obnovilo "úsilie o politické riešenie", ktoré bude schopné reagovať na "oprávnené nádeje ľudí na slobodu, mier a spravodlivosť".

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

František hovoril na omši tiež o Južnom Sudáne, kde prezidenta Salvu Kiira a povstaleckého vodcu a bývalého viceprezidenta Rieka Machara vyzval na to, aby prekonali svoje rozdiely a dospeli k zmiereniu.