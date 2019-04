Beštiálne! Kultový hollywoodsky spolok zotročoval ženy, jeho vodca ich mučil a znásilňoval

Siekt je na svete veľa, ale nie všetky majú také démonické rituály ako práve NXIVM, americká organizácia, do ktorej sa detičky z lepších amerických rodín, mladé herečky či ambiciózne dievčatá hnali dobrovoľne. Zdroj: YouTube

Medzi nimi sú známe hviezdy ako Allison Mack, Kristin Keuk či dcéra herečky Catherine Oxenburg India. Dali sa opantať hlásaním myšlienok úspechu, pomoci a priateľstva, pohltiť vymývaním mozgu a školeniami, po ktorých nasledovali sexuálne orgie. Aj s deťmi! India Oxenburg, dcéra známej herečky Zdroj: YouTube

Na čele tejto zvrátenej organizácie stál dlhé roky Keith Raniere (58) s prezývkou Prieskumník, od mladosti vystupujúci ako láskavý vodca, podporovaný najbohatšími ľuďmi sveta, ktorí verili v ušľachtilé ideály NXIVM.

Svoje obete priam hypnotizoval. Zdroj: YouTube

Raniere mal obrovský hárem žien, znásilňoval nové členky, z orgií s deťmi si nakrúcal pornovideá. Nové členky kultu, ktoré si to „zaslúžili“, boli označkované vypáleným takzvaným latinským písmenom, z ktorého sa pri otočení vykľujú písmená KR. Vraj staré latinské písmeno Zdroj: YouTube

Vlani Raniereho i so spolupracovníčkami Nancy Salzmanovou, herečkou Allison Mackovou a ďalšími ženami zatkla polícia. 29. apríla tohto roku sa má uskutočniť súdne pojednávanie o rozsahu zverských skutkov tejto organizácie. „Vedome a úmyselne som zadržiavala Jane Doe 4, ženu, ktorej identita je mi známa, v miestnosti v dome v okrese New Yorku,“ vypovedala minulý týždeň dcéra zakladateľky Lauren Salzmanová (42) pred brooklynskym federálnym sudcom Nicholasom Garaufisom. Podľa novín New York Post Salzmanová uviedla, že od marca 2010 do apríla 2012 väznila mexickú rukojemníčku Jane Doe 4 a hrozila jej deportáciou naspäť do Mexika, ak nedokončí prácu, ktorú od nej požadovala Lauren a iní členovia. Zdroj: YouTube

Obžalovaná sa tiež priznala, že je členkou tajnej vnútornej organizácie NXIVM, DOSu, ktorú prokurátor obvinil z trýznenia obetí hladom a značkovania žien. Aspoň jedna členka DOSu bola tiež donútená k sexu s kultovým vodcom Keithom Raniereom. DOS mal slúžiť na posilnenie postavenia žien, ale v skutočnosti podľa policajných zistení pripravoval svoje členky, aby mali sex s Ranierem. Herečka známa zo seriálu Smallville Allison Macková a dedička spoločnosti Seagram Clare Bronfmanová sa tiež zodpovedali za svoje otrokárske úlohy v NXIVM. Lauren Salzmanová Zdroj: YouTube

Salzmanovej slová sa neobjavili v nijakom médiu a časti prepisu z výsluchu sú redigované, čo viedlo k špekuláciám, že by mohla spolupracovať s políciou proti svojim kolegom z organizácie. Salzmanovej hrozí 20 rokov väzenia. Rastúca vlna obvinení prichádza potom, čo prokurátori podali novú obžalobu, v ktorej tvrdili, že Raniere sexuálne zneužíval neplnoleté dievčatá a vyrábal detské porno. Ako skončí samotný Prieskumník, nízky, územčistý chlapík s "láskavým správaním", to ukáže až záver nekonečného vyšetrovania.

NXIVM je oficiálne viacúrovňová marketingová spoločnosť so sídlom v štáte New York, momentálne s pozastavenou činnosťou, ktorá prostredníctvom svojich „Executive Success Programs“ ponúkala osobné a profesionálne rozvojové semináre. NXIVM označilo niekoľko novinárov ako pyramídovú schému, tajne zameranú na sexuálne obchodovanie s ľuďmi, v ktorej boli ženy značkované a nútené k sexuálnemu otroctvu.