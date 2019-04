Škandál a znásilňovanie žien: FOTO Boháčka sa priznala k úlohe v tajnom hollywoodskom sexkulte

Bronfmanová vyjadrila v piatok pred súdom v newyorskom Brooklyne "úprimnú ľútosť" nad svojimi činmi. "Chcela som robiť dobro a pomáhať ľuďom. Ale urobila som chyby," uviedla. Americká dedička okrem iného priznala, že vedome poskytla útočisko žene, ktorá sa dostala do USA na falošné pracovné vízum. Táto žena potom pracovala pre ňu aj pre organizáciu Nxivm.

Zdroj: SITA/AP/Bebeto Matthews

V súvislosti s prípadom bolo celkovo obvinených šesť osôb. Už v máji by sa mal začať súd s hlavným vodcom tajného spolku Keithom Ranierem. Bronfmanová by si mala vypočuť verdikt 25. júla. Mohlo by jej teoreticky hroziť až 25 rokov väzenia, ale pravdepodobne dostane len niečo vyše dva roky, poznamenala BBC. Súhlasila tiež so zaplatením pokuty šesť miliónov dolárov (cca 5,3 milióna eur).

Sexuálny kult

Keith Raniere vytvoril spoločnosť, do ktorej pod zámienkou sebazdokonaľovacích cvičení lákal ženy. Cvičenia však podľa vyšetrovateľov spočívali predovšetkým v sexuálnych stykoch s Ranierem, ktorý bol jediným mužom v spolku. Novoprichádzajúce ženy boli titulované ako "otrokyne", zatiaľ čo tie, ktoré priviedli ďalšiu ženu, získali titul "pani". Ženy boli tiež na svojom tele "označené" nápisom s Raniereovými iniciálmi.

Zdroj: YouTube

Keitha Ranierea zadržali vlani v Mexiku a teraz vo väzbe čaká na súd. Všetky obvinenia odmieta. Jeho obhajcovia tvrdia, že sa nedopúšťal žiadneho zneužívania detí a že všetky ženy s ním mali sexuálny styk dobrovoľne.

Zdroj: YouTube

Priznala sa aj herečka

Allison Macková sa začiatkom apríla priznala, že vodcovi sekty Keithovi Raniereovi pomáhala získavať do spolku nové členky, ktoré potom Raniere zneužíval "sexuálne aj na prácu". Spolok mal fungovať na základe pyramídovej schémy, kde ženy získavali postup za nábor nových členiek, ktoré platili tisíce dolárov za údajné "sebazdokonaľovacie kurzy".

Tridsaťšesťročná Macková pred súdom okrem iného porozprávala o tom, ako dostala od Ranierea kompromitujúce materiály na dve ženy vrátane ich fotografií, ktorým sa potom vyhrážala, že tieto informácie aj snímky zverejní, ak nevstúpia do Raniereovej sekty a nestanú sa jeho sexuálnymi otrokyňami.

Zdroj: SITA/Photo by Todd Williamson/Invision/AP, File

"Bola som presvedčená, že zámerom Keitha Ranierea je pomáhať ľuďom, ale mýlila som sa," povedala. "Viem, že môžem byť, a aj budem lepším človekom," kajala sa herečka na súde. Verdikt v jej prípade majú vyniesť 11. septembra.