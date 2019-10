Ďalší cirkevný škandál! Kňaz Marcel sa v hoteli chystal na sex s chlapcom, VIDEO zo skrytej kamery

"O tejto skutočnosti nás informoval samotný kňaz. Je si vedomý, že konal v rozpore so svojimi kňazským záväzkami, ospravedlňuje sa za pohoršenie, ktoré svojím konaním spôsobil, a sám rezignoval na všetky svoje funkcie," povedal Deníku hovorca diecézy Pavel Siuda. Biskup Martin David podľa hovorcu rezignáciu prijal a až do konečného vyriešenia záležitosti postavil farára s okamžitou platnosťou mimo službu.

Kňaz z Dětmarovíc na Karvinsku sa podľa dostupných informácií s mužom zoznámil na internete, napísal iRozhlas. Na dohovorenú schôdzku ale podľa médií prišiel figurant a tiež polícia, ktorú na vec upozornil poľský aktivista Zbigniew Stonoga, ktorý dlhodobo sleduje siete pedofilov.

Zdroj: YouTube/Zbigniew Stonoga

Aktivista tiež zverejnil video natočené v hoteli skrytou kamerou, na ktorom sa kňaz priznal k úmyslu mať sex s mužom, odmietol ale podozrenie z pedofílie.

"Volám sa Marcel Puvák, som kňazom ostravskej diecézy a dnes som zhrešil, alebo som chcel zhrešiť, ale mal som v úmysle sex s mužom," povedal a neskôr dodal: "Veľmi to ľutujem a na svoju kňazskú česť sľubujem, že už to nikdy neurobím. A prosím a budem prosiť pána Boha za odpustenie a prosím aj spovedníka, aby mi dal primerané pokánie."

Zdroj: YouTube/Zbigniew Stonoga

Neskôr reagoval prostredníctvom SMS. "Všetko uvedené, mimo mnou citovaných slov, sú lži, pre ktoré nikto nemôže mať žiadne dôkazy. Bol som chytený do pasce. Celý spôsob ich jednania bol pod hrubým nátlakom a zastrašovaním," citoval Seznam Zprávy textovú správu dětmarovického farára.

Zdroj: YouTube/Zbigniew Stonoga ​

A čo na to ostravsko-opavská diecéza? "V mene cirkvi sa ospravedlňujeme, že k tejto udalosti došlo, a aj keď ide o zlyhanie jednotlivca, cirkev urobí všetko pre to, aby k nim nedochádzalo," uviedol hovrca diecézy Siuda s tým, že kňazova rezignácia je v tejto chvíli ako trest dostatočná. "To, že rezignoval a že priznal vinu. Osobne ho to asi veľmi zomlelo. Nie je to úplne jednoduché sa takto odhaliť na verejnosti. Čo s ním bude ďalej, to momentálne nevieme," dodal.

Udalosť prešetruje poľská polícia aj cirkev v súlade s cirkevnými predpismi.