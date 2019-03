Škandál na pokračovanie: Slovenský bitúnok posielal mäso z chorých kráv do Česka

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

PRAHA – Až do januára tohto roka vykupoval slovenský bitúnok Joko-JP Šaštín-Stráže choré zvieratá, hoci to nie je legálne. Majiteľ bitúnka Hospodárskym novinám potvrdil, že väčšina produkcie bitúnka mieri i v súčasnosti do Českej republiky